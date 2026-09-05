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शताब्दी समारोह के लिए श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स पहुंचे PM मोदी, दिल्ली मेट्रो से की यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होने जाने के दौरान दिल्ली मेट्रो से यात्रा की.

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शताब्दी समारोह के लिए श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स पहुंचे PM मोदी, दिल्ली मेट्रो से की यात्रा
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली मेट्रो से यात्रा की. वे श्री राम कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स (SRCC) के शताब्दी समारोह में शामिल होने जा रहे थे. पीएम समारोह के लिए मौके पर पहुंच गए हैं. वो ऐसे समय में एसआरसीसी के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जब भाजपा ने युवा पीढ़ी तक पहुंच बनाने के अपने प्रयास तेज किए हैं.

प्रधानमंत्री ने इस साल अप्रैल में कॉलेज की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर अपने आवास पर कॉलेज के शासी मंडल और एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी. इस अवसर पर उन्होंने एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया था.

इससे पहले पीएम ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर शनिवार शाम को एक पोस्ट में कहा, ‘‘कुछ ही देर में, शाम सात बजे, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के मशहूर श्री राम कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स (एसआरसीसी) के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए वहां पहुंचूंगा. इस महाविद्यालय ने बरसों से अपनी अलग पहचान बनाई है. यह शैक्षणिक उत्कृष्टता, संस्थान निर्माण और कारोबार, सार्वजनिक जीवन तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व की नई पीढ़ियों को तैयार करने के लिए जाना जाता है.''

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है और वाणिज्य, अर्थशास्त्र तथा प्रबंधन के क्षेत्र में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है.

प्रख्यात उद्योगपति और जरूरतमंदों की सहायता करने वाले सर श्री राम ने 1926 में इस कॉलेज की स्थापना की थी. कॉलेज ने एक शताब्दी के दौरान विद्वानों, पेशेवरों, प्रशासकों, उद्यमियों, नीति-निर्माताओं और राष्ट्र-निर्माताओं की अनेक पीढ़ियां तैयार की हैं.

शताब्दी समारोह शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित हो रहा है, जिससे यह अवसर विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस दिन राष्ट्र पीढ़ियों के निर्माण और समाज की नींव को मजबूत करने में शिक्षकों और शिक्षाविदों के योगदान का सम्मान करता है.

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श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर वाणिज्य और अर्थशास्त्र में शिक्षा प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली विश्वविद्यालय की बी.कॉम (ऑनर्स), बीए (ऑनर्स), अर्थशास्त्र, एम.कॉम और एमए (अर्थशास्त्र) की डिग्री प्राप्त होती है. इसके अतिरिक्त, कॉलेज उन प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी छात्रों के लिए वैश्विक व्यापार संचालन में दो वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी प्रदान करता है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं. कॉलेज को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कॉर्पोरेट प्रशासन फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय कॉर्पोरेट प्रशासन केंद्र का दर्जा दिया गया है. एसआरसीसी दिल्ली विश्वविद्यालय का एकमात्र कॉलेज है, जिसे यह दर्जा प्राप्त है.

एसआरसीसी अपनी उत्कृष्ट शैक्षणिक क्षमता, शानदार बुनियादी ढांचे और समर्पित शिक्षकों के कारण हर साल न केवल भारत से बल्कि दुनिया भर से प्रतिभाशाली युवाओं को आकर्षित करता है. इसके कई शिक्षक प्रख्यात लेखक हैं और विद्वानों एवं शोधकर्ताओं द्वारा उन्हें काफी रुचि से पढ़ा जाता है. पिछले कुछ वर्षों में एसआरसीसी से स्नातक होने वाले छात्रों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. एसआरसीसी के अनुसार, कई छात्रों को प्रतिष्ठित छात्रवृत्तियों के माध्यम से प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में आसानी से प्रवेश मिल गया है. कुछ छात्रों को विश्वविद्यालय के परिणाम घोषित होने से पहले ही कैंपस भर्ती के माध्यम से नौकरी के प्रस्ताव मिल जाते हैं.

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