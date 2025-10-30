विज्ञापन
PM मोदी आज करेंगे यूपी के NDA सांसदों से संवाद, आगामी चुनावों और संगठनात्मक मुद्दों पर होगी चर्चा

PM मोदी आज सुबह 10 बजे संसद भवन में उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सांसदों से मुलाकात करेंगे.

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे संसद भवन में उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सांसदों से मुलाकात करेंगे. यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों के बारे में फीडबैक ले रहे हैं और आगामी चुनावों की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दे रहे हैं.

इससे पहले, पीएम मोदी पश्चिम बंगाल, असम और बिहार के एनडीए सांसदों से भी मिल चुके हैं. यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रविवार 14 दिसंबर को होने वाले यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव से ठीक पहले हो रही है. हालांकि, माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए केवल एक ही नामांकन पत्र भरे जाने की संभावना है, जिसका अर्थ है कि शनिवार को ही यह तय हो सकता है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा.

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में बिहार एनडीए के सांसदों से मुलाकात की थी. शुक्रवार को वह उत्तर प्रदेश के एनडीए के सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं. शीतकालीन सत्र की वजह से सभी सांसद दिल्ली में मौजूद हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अलग-अलग राज्यों के एनडीए सांसदों से अलग-अलग दिन मुलाकात कर रहे हैं.

गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सरकारी आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर एनडीए सांसदों के लिए रात्रिभोज का आयोजन किया था. इसमें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के सांसदों को आमंत्रित किया गया था. इस आयोजन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि सांसदों को आमंत्रित करना अत्यंत सुखद अनुभव रहा.

