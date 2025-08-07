विज्ञापन
किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा भारत... ट्रंप के टैरिफ बम का PM Modi ने दिया जवाब

पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने किसानों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे पता है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी लेकिन भारत इसके लिए तैयार हैं. 

नई दिल्ली:

देश की राजधानी दिल्ली में  एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने इशारों इशारों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को जवाब दिया. पीएम मोदी ने कहा कि उनके लिए किसानों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने किसानों के हितों के खिलाफ कभी भी समझौता नहीं करेगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे पता है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी लेकिन भारत इसके लिए तैयार हैं. 

प्रो. एम एस स्वामीनाथन की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, जिनका योगदान किसी एक कालखंड तक सीमित नहीं रहता, किसी एक भू-भाग तक सीमित नहीं रहता. प्रो. एम एस स्वामीनाथन ऐसे ही महान वैज्ञानिक थे, मां भारती के सपूत थे. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि डॉ. स्वामीनाथन को हमारी सरकार में भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला. 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि प्रोफेसर स्वामीनाथन के साथ मेरा जुड़ाव कई वर्षों पुराना था. गुजरात की पहले की स्थितियां बहुत लोगों को पता है. पहले वहां सूखे और चक्रवात की वजह कृषि पर काफी सकंट रहता था, कच्छ का रेगिस्तान बढ़ता चला जा रहा था. जब मैं मुख्यमंत्री था उसी दौरान हमने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर काम शुरू किया.  प्रोफेसर स्वामीनाथन ने उसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाया, उन्होंने खुले दिल से हमें सुझाव दिया, हमारा मार्गदर्शन किया.  उनके योगदान से इस पहल को जबरदस्त सफलता भी मिली. 

पीएम मोदी ने कहा कि डॉ. स्वामीनाथन ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया. लेकिन उनकी पहचान हरित क्रांति से भी आगे बढ़कर थी.  वो खेती में chemical के बढ़ते प्रयोग और mono culture farming के खतरों से किसानों को लगातार जागरूक करते रहे. 

