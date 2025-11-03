विज्ञापन

वही शोखी, वही अदाएं, हूबहू वैसी चुलबुली आंखें, श्रीदेवी की इस हमशक्ल को देख कर फैन्स हैरान

श्रीदेवी की इस हमशक्ल हूबहू उन्हीं की तरह एक्सप्रेशन दे रही है और इस तरह डांस कर रही है कि देखकर आपको भी उनकी याद आ जाए.

श्रीदेवी की हमशक्ल, एक्ट्रेस के गाने पर किया खूबसूरत डांस
नई दिल्ली:

हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है खासतौर से जब से ये सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म आए हैं तब से लोगों की क्रिएटिविटी भी अलग लेवल पर है. अब वो एंटरटेनमेंट के इस प्लैटफॉर्म पर खुलकर अपना टैलेंट दिखा रहे हैं. फिल्में और टीवी देखने के अलावा लोग सोशल मीडिया पर रील देखने में भी अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं. क्योंकि यहां हर तरह का एंटरटेनिंग कंटेंट देखने को मिल रहा है. अब इस लड़की को ही देख लीजिए, जो खुद को श्रीदेवी की हमशक्ल मानती है और वेटरन एक्ट्रेस के गानों पर ही रील बनाकर शेयर करती रहती है. हालांकि इसे फॉलो करने वाले लोग भी श्रीदेवी जैसा ही मानते हैं. भूमिका तिवारी नाम की इस लड़की ने श्रीदेवी की फिल्म चालबाज के पॉपुलर सॉन्ग किसी के हाथ ना आएगी पर डांस किया है.

श्रीदेवी की हमशक्ल का डांस वीडियो (Sridevi Duplicate Girl Dance)

वीडियो में आप देख सकते हैं कि श्रीदेवी की इस हमशक्ल लड़की ने वही कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और एक सुनसान सड़क पर श्रीदेवी के अंदाज में ही डांस कर रही हैं. इस लड़की के डांस स्टेप्स जरा भी नहीं डगमगा रहे हैं. इस गाने के कैप्शन में भूमिका ने श्रीदेवी को श्रद्धांजलि दी है. भूमिका को इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन लोग फॉलो करते हैं. इसके इंस्टा अकाउंट पर आपको सिर्फ और सिर्फ श्रीदेवी के ही गानों पर डांस के वीडियो देखने को मिलेंगे. इस वीडियो में भूमिका के डांस पर लोगों ने कमेंट बॉक्स में खूब तारीफ की है.

लोगों को पसंद आया डांस वीडियो

श्रीदेवी की इस हमशक्ल के इस खूबसूरत वीडियो पर एक यूजर लिखता है, बहुत ही टैलेंटड गर्ल, एक्सप्रेशन, डांस, एक्टिंग वाकई में बहुत खूब है. दूसरा यूजर लिखता है,  बहुत ही प्यारा डांस और एक्सप्रेशन. तीसरे यूजर ने लिखा है, एक बार को मुझे लगा कि श्रीदेवी ही नाच रही हैं, बहुत सुंदर मजा आ गया. कईयो ने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लड़की के डांस पर रेड हार्ट इमोजी शेयर किए हैं. कई ऐसे भी हैं, जो लिख रहे हैं कि आपको तो बॉलीवुड फिल्मों में जाना चाहिए. इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है.

