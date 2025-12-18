 पीएम मोदी को मिला 'ऑर्डर ऑफ ओमान', इस साल इन देशों ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान दौरे में वहां के सर्वोच्च सम्मान 'ऑर्डर ऑफ ओमान' से नवाजा गया. यह अवॉर्ड पहले क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन मैक्सिमा, सम्राट अकिहितो, नेल्सन मंडेला और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला को दिया जा चुका है. प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह 29वां वैश्विक सम्मान है. वह भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें इतने देशों से सर्वोच्च सम्मान मिला है. आइए जानते हैं कि इस साल पीएम मोदी को किन-किन देशों ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है.

इस साल पीएम मोदी को नामीबिया, ब्राजील, त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य, घाना, साइप्रस, श्रीलंका, मॉरीशस, बारबाडोस और इथियोपिया में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया.