Modi-Putin Joint Statement: साझा बयान में जब पुतिन ने कह दी PM मोदी के 'मन की बात'

Modi-Putin Joint Statement: राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि, "रूसी कंपनियां भी भारत में पीएम मोदी के हॉलमार्क  'मेक इन इंडिया' के फ्रेमवर्क में इंडस्ट्रिलल प्रोजेक्टस स्थापित कर रहे हैं."

  • भारत और रूस के बीच दोस्ती के नए अध्याय की शुरुआत पीएम मोदी और पुतिन के साझा बयान में हुई
  • रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने स्पष्ट किया कि रूस भारत की आर्थिक वृद्धि में तेल निरंतर सप्लाई करता रहेगा
  • पुतिन ने पीएम मोदी के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का उल्लेख करते हुए उसकी सफलता की सराहना की
Modi-Putin Joint Statement: भारत और रूस की दोस्ती की डायरी में नया चैप्टर जुड़ गया है. दो दिन के दौरे के दूसरे दिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और PM मोदी के साझा बयान में नए दौर की यारी की यह पूरी तैयारी दिखी. इसकी झलक मिली. साझा बयान में राष्ट्रपति पुतिन ने क्लियर किया कि वह भारत की ग्रोथ की गड्डी में अपना तेल डालता रहेगा.

पुतिन ने किया मेक इन इंडिया का जिक्र

पुतिन ने पीएम मोदी का जिक्र कर उनके ड्रीम प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया की बात भी की. भारत और रूस कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं इसका उदाहरण देते हुए पुतिन ने कहा कि रूस में भारत-रूस मिलकर एक बड़ी फार्मास्युटिकल फैक्ट्री बना रहे हैं. इसमें अडवांस भारतीय तकनीक से हाई क्वालिटी दवाइयां बनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि रूसी कंपनियां भी भारत में पीएम मोदी के हॉलमार्क  'मेक इन इंडिया' के फ्रेमवर्क में इंडस्ट्रिलल प्रोजेक्टस स्थापित कर रहे हैं.

मजबूत दोस्ती और विश्वास

पुतिन ने अपने और पीएम मोदी के रिश्ते को पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों बताया, जो आपसी विश्वास पर टिका है. उन्होंने कहा कि रूस और भारत की दोस्ती 70 साल से भी पुरानी है और यह 'ध्रुव तारे' की तरह अटल है.

'भारत: एक बड़ा खिलाड़ी':

पुतिन ने कहा कि भारत आज एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है.

रक्षा और सुरक्षा

पुतिन ने कहा कि रूस भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में सहयोग करना जारी रखेगा. दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेंगे, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम, एविएशन, और नौसेना को आधुनिक बनाना शामिल है. उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की बात दोहराई.

