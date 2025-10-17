NDTV World Summit: वो दिन दूर नहीं जब देश नक्सलवाद से मुक्त होगा... PM मोदी ने दी गारंटी

NDTV वर्ल्ड समिट 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ ही देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने की गारंटी दी. उन्होंने बताया कि कैसे उनकी सरकार के 11 सालों के दौरान देश के नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर केवल 11 रह गई है. पीएम मोदी ने बताया कि केवल पिछले 75 घंटों में 303 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. उन्होंने कहा, "एक जमाने में जिनका थ्री नॉट थ्री चलता था आज थ्री नॉट थ्री सरेंडर हुए हैं."

पीएम ने किया अर्बन नक्सल इकोसिस्टम का जिक्र

इस दौरान उन्होंने देश में बढ़ते नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और कहा, "कांग्रेस के शासन में अर्बन नक्सल का इकोसिस्टम कुछ इस तरह हावी था कि माओवादी आतंक की कोई भी घटना देश के लोगों तक न पहुंचे उसके लिए उनका पूरा इकोसिस्टम था. देश में आतंकवाद की चर्चा होती थी. आर्टिकल 370 पर डिबेट होती थी. लेकिन कांग्रेस के राज में पनपे अर्बन नक्सल ऐसी संस्थाओं पर कब्जा जमा कर बैठे थे जो नक्सलवाद की घटनाओं पर पर्दा डालने का काम करते थे."

माओवादी आतंक के शिकार लोगों की बात

पीएम मोदी ने बताया, "माओवादी आतंक के कई पीड़ित अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली आए थे. सात दिन रहे. हाथ पैर जोड़ कर कह रहे थे कि हमारी बात हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाएं. माओवादी आतंक के ठेकेदारों ने उस जुल्म के शिकार हुए लोगों की कहानियां भी देश के लोगों तक पहुंचने नहीं दिए. देश का करीब-करीब हर बड़ा राज्य माओवादी हिंसा की चपेट में था. बाकी देश में संविधान लागू था पर आज माथे पर जो लोग संविधान की किताब लेकर नाचते हैं, वो माओवादी हिंसा में लगे लोगों की रक्षा के लिए दिन रात लगा देते थे. रेड कॉरिडोर में सरकार की कोई मान्यता नहीं होती थी. शाम को घर से बाहर नहीं निकल पाते थे. बीते 50 सालों में हजारों लोग मारे गए. कितने ही सुरक्षाकर्मी शिकार बने."

पीएम मोदी ने कहा, "माओवादी आतंक की वजह से देश ने नौजवानों को खोया. माओवादी लोग स्कूल, अस्पताल नहीं बनाने देते थे. जो बने हुए थे उनको बम से उड़ा दिया जाता था. विकास की रोशनी से देश का एक बड़ा हिस्सा वंचित रहा. इसका नुकसान दलितों, आदिवासियों, गरीबों को उठाना पड़ा. मैं देश के नौजवानों को इस हाल मे नहीं छोड़ सकता था. मैं उन माताओं को जानता हूं जिन्होंने अपने लाल खोए. उन मातओं की अपने लाल से आशा थी. या तो वो माओवादियों के झूठे वादे में फंस गए या उनका शिकार हो गए."

हमारी सरकार ने भटके हुए नौजवानों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया.

माओवादी जिलों की संख्या घटकर 11 रह गई

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद माओवादी प्रभावित क्षेत्रों पर लगाम लगाया और उनकी संख्या सिमट गई. उन्होंने कहा, "देश हमारी सरकार की कार्रवाइयों का नतीजा देख रहा है. देश के 125 से अधिक जिले माओवादी आतंक से प्रभावित थे जो आज केवल 11 जिलों तक सिमट गए हैं. उन 11 में भी अब केवल तीन जिले ही ऐसे बचे हैं जो अत्यधिक माओवाद की चपेट में हैं. बीते दशक में हजारों नक्सलियों ने हथियार डाले हैं. सभी इनामी नक्सली थे. इन नक्सलियो से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं."

माओवादी इलाके वर्षों बाद दीवाली देखेंगे

पीएम मोदी ने कहा, "कभी बस्तर माओवादी आतंकियों का गढ़ हुआ करता था. पर संविधान के लिए समर्पित सरकार के लोकतांत्रिक प्रयासों से गलत रास्ते पर गए लोग विकास की मुख्यधारा में आ रहे हैं. जवानी खपा दी पर उन्होंने, जो सोचा था वो परिवर्तन नहीं आया. अब भारत के संविधान पर विश्वास कर के आगे बढ़ेंगे. अब वहां बस्तर ओलंपिक का आयोजन होता है जहां लाखों नौजवान अपनी ताकत दिखा रहे हैं. इस बार माओवादी आतंक से प्रभावित क्षेत्रों में दीवाली खास होने जा रही है. वो वर्षों बाद दीवाली देखेंगे. हमारी मेहनत रंग लाएगी. वहां भी खुशियों के दिए जलेंगे. देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब देश माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त होगा. ये भी मोदी की गारंटी है."