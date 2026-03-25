पीएम मोदी एक बार फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जान लीजिए ट्रंप समेत दूसरे नेताओं की रैंकिंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं. पीएम मोदी को तमाम दूसरे नेताओं की तुलना में कुल 68 फीसदी वोट हासिल हुए हैं. आपको बता दें कि ये सर्वे अमेरिका की Morning Consult फर्म ने कराया है. इस सर्वे के अनुसार पीएम मोदी की स्थानीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक हर बीतते साल के साथ लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. यही वजह है कि दूसरे नेताओं की तुलना में पीएम मोदी को मिले वोटों का अंतर काफी अधिक है.

ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर का हिस्सा रहे ये डेटा बताते हैं कि यह PM मोदी की लगातार बनी हुई घरेलू लोकप्रियता और बढ़ती अंतरराष्ट्रीय पहचान को दिखाता है, जिससे वे दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के अपने समकक्षों से काफी आगे हैं. आपको बता दें कि इस सर्वे में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग, दोनों को 62 प्रतिशत की अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर रखा गया है. ये ताज़ा अप्रूवल रेटिंग 2 से 8 मार्च, 2026 के बीच इकट्ठा किए गए डेटा पर आधारित हैं. ये रेटिंग सर्वे में शामिल हर देश के वयस्कों के विचारों के पिछले सात दिनों के साधारण मूविंग एवरेज को दर्शाती हैं.

ट्रंप भी रह गए काफी पीछे

इस ट्रैकर से PM मोदी की लोकप्रियता और दूसरे जाने-माने पश्चिमी नेताओं की लोकप्रियता के बीच एक बड़ा फ़र्क सामने आया है. US के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 39 प्रतिशत है, जबकि UK के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की अप्रूवल रेटिंग 24 प्रतिशत रही.इस लिस्ट में और नीचे देखें तो, फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों इस सर्वे में सबसे कम रैंक वाले नेताओं में से एक बने हुए हैं; उनकी अप्रूवल रेटिंग 17 प्रतिशत है और डिसअप्रूवल रेटिंग 75 प्रतिशत.

2025 से लगातार सबसे लोकप्रिय बने हुए हैं पीएम मोदी

Morning Consult ने बताया कि ये ताज़ा रेटिंग्स सर्वे में शामिल हर देश के वयस्कों के विचारों का पिछले सात दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज दिखाती हैं. PM मोदी की नेट अप्रूवल रेटिंग काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है; सिर्फ़ 26 प्रतिशत लोगों ने ही उनके काम को नापसंद किया है. यह आंकड़ा इस ट्रैकर में शामिल ज़्यादातर दूसरे नेताओं के आंकड़ों से काफ़ी कम है. यह लगातार बढ़त जुलाई 2025 की एक पिछली रिपोर्ट के बाद भी बनी हुई है. उस रिपोर्ट में भी प्रधानमंत्री को दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता के तौर पर "मज़बूत स्थिति" में दिखाया गया था, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 75 प्रतिशत थी.

उस पिछली रेटिंग में, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग 59 प्रतिशत अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली 57 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर रहे. इसकी तुलना में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो पिछले साल फिर से सत्ता में लौटे थे, उस सर्वे में 44 प्रतिशत अप्रूवल के साथ आठवें स्थान पर रहे.

PM मोदी, जिन्होंने मई 2024 में अपना लगातार तीसरा कार्यकाल शुरू किया, इस शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुँच गया है. हाल ही में, उन्होंने पद पर 4,079 दिन पूरे कर लिए हैं, और आधिकारिक तौर पर इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ते हुए, बिना किसी रुकावट के कार्यकाल में भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं. इस उपलब्धि के साथ, PM मोदी अब इस पद पर लगातार सेवा करने के मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू से ही पीछे हैं.

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