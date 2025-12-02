विज्ञापन
विशेष लिंक

जनता से जुड़ें, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें... असम चुनाव से पहले PM मोदी ने सांसदों को दिया टास्क

असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. बीजेपी और उसके सहयोगी दल पिछले नौ वर्षों से राज्य में सत्ता में हैं. इस बार पार्टी ने 126 विधानसभा सीटों में से कम से कम 100 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है.

Read Time: 2 mins
Share
जनता से जुड़ें, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें... असम चुनाव से पहले PM मोदी ने सांसदों को दिया टास्क
  • PM मोदी ने असम से एनडीए सांसदों से संसद भवन में उनके संसदीय क्षेत्रों की गतिविधियों पर चर्चा की.
  • प्रधानमंत्री ने सांसदों को खेल महोत्सव आयोजित करने और इस पहल पर फीडबैक देने के लिए कहा.
  • सांसदों को नए विचारों पर काम करने और सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने की सलाह दी गई.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन स्थित अपने कार्यालय में असम से एनडीए के सांसदों से मुलाकात की. इस बैठक में पीएम ने सांसदों से उनके संसदीय क्षेत्रों से जुड़ी गतिविधियों पर चर्चा की और उन्हें जनता के बीच अधिक सक्रिय रहने की सलाह दी.

प्रधानमंत्री ने सांसदों से पूछा कि उन्होंने अपने क्षेत्रों में कितने खेल महोत्सव आयोजित किए हैं और इस पहल पर उनका फीडबैक भी लिया. उन्होंने सांसदों को नए विचारों पर काम करने के लिए प्रेरित किया और सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने की सलाह दी, ताकि जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित हो सके.

असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. बीजेपी और उसके सहयोगी दल पिछले नौ वर्षों से राज्य में सत्ता में हैं. इस बार पार्टी ने 126 विधानसभा सीटों में से कम से कम 100 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है.

बैठक को आगामी चुनावों के मद्देनजर बेहद अहम माना जा रहा है. प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि सांसदों को अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों के साथ-साथ जनभागीदारी बढ़ाने पर ध्यान देना होगा. खेल महोत्सव और सोशल मीडिया कैंपेन को जनता से जुड़ने का प्रभावी माध्यम बताया गया.

ये भी पढ़ें :- 1 घंटा हंगामा = 2.25 करोड़ स्वाहा! संसद में आज भी वही कहानी... जानें- हंगामे और नारेबाजी से जनता को कितना नुकसान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Modi, MPs Meeting, Assam MPs Meeting
Get App for Better Experience
Install Now