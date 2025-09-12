PM मोदी 'विश्वास और विकास' के मिशन पर कल मणिपुर जाएंगे, जानिए क्या है पूरा प्रोग्राम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मणिपुर की यात्रा करेंगे और इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी हो गई है. मणिपुर के मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री की मणिपुर यात्रा से शांति, विकास का मार्ग प्रशस्त होगा. पीएम मोदी शनिवार, 13 सितंबर की दोपहर 12:15 बजे मिजोरम की राजधानी आइजोल से मणिपुर के चूड़ाचांदपुर पहुंचेंगे. सबसे पहले चूड़ाचांदपुर में वह विस्थापित लोगों से बातचीत करेंगे और इंफ्रा प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे. मई 2023 में मैतेई और कुकी जनजाति के बीच हिंसा भड़कने के बाद पीएम मोदी का मणिपुर का यह पहला दौरा होगा.

दरअसल पीएम मोदी 13 से 15 सितंबर तक दो दिन की यात्रा पर निकलेंगे जिसमें वो मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे. दौरे की शुरुआत मिजोरम से होगी. प्रधानमंत्री यहां आइजोल में 9,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री मिजोरम को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली बैराबी-सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे.

पीएम मोदी मिजोरम के बाद मणिपुर पहुंचेंगे. 13 सितंबर को पीएम मोदी दोपहर करीब 12:30 बजे चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे. इस अवसर पर वह सभा को भी संबोधित करेंगे. इसके अलावा, वह दोपहर करीब 2.30 बजे इंफाल में 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे.

पीएम मोदी के दौरे के लिए चूड़ाचांदपुर का चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जिला हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित था, जिसमें कम से कम 260 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग विस्थापित हो गए.

मणिपुर के बाद पीएम मोदी का अगला पड़ाव असम होगा. प्रधानमंत्री असम के गुवाहाटी में भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के समारोह में भाग लेंगे. प्रधानमंत्री असम में 18,350 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे. फिर पीएम मोदी कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन-2025 का उद्घाटन करेंगे. दौरे बिहार में समाप्त होगा. प्रधानमंत्री बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे. क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाते हुए, पीएम बिहार में पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे. पीएम पूर्णिया में लगभग 36,000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे.