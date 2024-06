विधानसभा चुनाव और पूर्ण राज्य का वक्त आने वाला है: PM मोदी ने जम्मू-कश्मीर से किए 2 वादे

"विधानसभा चुनाव और राज्य का दर्जा", प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में जम्मू-कश्मीर के पहले संबोधन में ऐसे शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लंबे समय से इंतजार कर रहा था. पीएम मोदी दो दिवसीय दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने जम्मू-कश्मीर को कई विकास के सौगात देने की घोषणा की. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, हम जल्द ही राज्य का दर्जा देंगे.

Delighted to be in Srinagar. Speaking at the 'Empowering Youth, Transforming J&K' programme. https://t.co/EbNETC95GX