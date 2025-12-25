दुनियाभर में आज क्रिसमस का त्योहार बेहद हर्ष और उमंग के साथ मनाया जा रहा है. चर्चों में प्रार्थनाएं हो रही हैं और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. त्योहार को लेकर बाजारों और पर्यटक स्थलों पर भी चहल-पहल बढ़ी हुई है.

अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती

आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है. भाजपा पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल' का उद्घाटन करेंगे. यहां अटल जी के साथ डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य कांस्य प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं. स्थल पर एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी बनाया गया है जो इन तीनों राष्ट्रनिर्माता नेताओं के योगदान को दर्शाता है.

अरावली में नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध

इसके अलावा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने बड़ा निर्णय लेते हुए राज्यों को निर्देश दिए हैं कि अरावली पर्वतमाला में किसी भी नए खनन पट्टे के अनुदान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए. दिल्ली से गुजरात तक फैली अरावली रेंज वर्षों से अवैध खनन की समस्या झेल रही है. मंत्रालय का यह कदम पर्यावरण संरक्षण और पर्वतमाला को बचाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

BMC चुनाव से पहले TISS रिपोर्ट पर फिर सियासी घमासान

वहीं मुंबई में BMC चुनावों से पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (TISS) की एक पुरानी रिपोर्ट फिर से चर्चा में आ गई है. यह रिपोर्ट 2024 विधानसभा चुनावों के दौरान जारी हुई थी और अब फिर से वायरल हो रही है. रिपोर्ट के मद्देनज़र सियासी हलकों में फिर हलचल है. बीजेपी ने इस रिपोर्ट के आधार पर एक बार फिर चिंता जताई है, जिससे चुनाव से पहले राजनीतिक तापमान बढ़ता दिख रहा है.

