स्वदेशी, ऑपरेशन सिंदूर और नक्सलवाद... PM मोदी के देशवासियों के नाम पत्र की 5 बड़ी बातें

PM मोदी ने देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा है. इसमें ऑपरेशन सिंदूर, स्वदेशी अभियान और सभी भाषाओं का सम्मान करने जैसी बातों का जिक्र किया गया है. पीएम मोदी ने कहा कि भगवान राम के आदर्शों का अनुसरण करते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अन्याय का बदला लिया है.

भारत ने मर्यादा निभाई, अन्याय का बदला लिया: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के मौके पर देशवासियों के नाम लिखे पत्र में कहा है कि यह दीपावली इसलिए विशेष है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद यह दूसरी दीपावली है. पीएम मोदी ने लिखा, “भगवान श्रीराम हमें मर्यादा का पालन करना और अन्याय से लड़ना सिखाते हैं. इसका जीवंत उदाहरण हमने ‘ऑपरेशन सिंदूर' में देखा, जहां भारत ने मर्यादा निभाई और अन्याय का बदला लिया.”

नक्सलवाद से विकास तक की यात्रा

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार दीपावली इसलिए भी खास है क्योंकि देश के कई ऐसे जिलों में पहली बार दीप जले हैं जो पहले नक्सलवाद और माओवादी आतंक से प्रभावित थे. उन्होंने कहा कि हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्यधारा से जुड़ने वाले लोगों ने देश के संविधान के प्रति आस्था दिखाई है और यह भारत की बड़ी उपलब्धि है.

नेक्स्ट जनरेशन सुधार की हुई शुरुआत: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने पत्र में हालिया आर्थिक सुधारों का भी जिक्र किया. उन्होंने लिखा कि नवरात्रि के पहले दिन से लागू हुई GST की कम दरों से देशवासियों को राहत मिली है और अब तक हजारों करोड़ रुपये की बचत हो रही है. उन्होंने कहा कि संकटों से गुजर रही दुनिया में भारत स्थिरता और संवेदनशीलता का प्रतीक बनकर उभरा है और जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है.

पीएम मोदी ने की स्वदेशी, स्वास्थ्य और सद्भाव की अपील

प्रधानमंत्री ने नागरिकों से स्वदेशी अपनाने, हर भाषा का सम्मान करने, स्वच्छता और योग को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि नागरिक अपने भोजन में तेल की मात्रा 10% कम करें और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें.

समाज में सहयोग और सकारात्मकता के दीप जलाने चाहिए: पीएम मोदी

मोदी ने लिखा, “दीपावली हमें सिखाती है कि जब एक दीप दूसरे दीप को जलाता है, तो उसका प्रकाश कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है. इसी तरह हमें भी समाज में सहयोग और सकारात्मकता के दीप जलाने चाहिए.”