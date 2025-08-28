ट्रंप टैरिफ टसल के बीच टोक्यो रवाना हुए PM मोदी, जापानी PM के साथ मीटिंग, डिनर... देखें- शेड्यूल

PM Modi Japan Visit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ से दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते नाजुक दौर में है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार रात को जापान और चीन के लिए रवाना हो गए. उन्होंने कहा कि उनकी जापान और चीन की आगामी यात्राएं भारत के राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं को और मजबूत करेंगी. PM मोदी ने कहा, “मुझे विश्वास है कि मेरी जापान और चीन यात्राएं हमारे राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएंगी तथा क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा और सतत विकास में सार्थक सहयोग के निर्माण में योगदान देंगी.”

PM मोदी की जापान की 8वीं यात्रा

यह PM मोदी की जापान की आठवीं यात्रा होगी. शुक्रवार को वह जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. मई 2023 में वह आखिरी बार जापान गए थे. दोनों नेताओं की पिछली मुलाकात जून 2025 में कनाडा में जी7 शिखर सम्मेलन और 2024 में लाओस में 21वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी.

वैश्विक साझेदारी को आकार देने पर फोकस

पीएम मोदी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान दोनों देश विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के अगले चरण को आकार देने पर ध्यान देंगे. इसके तहत आर्थिक और निवेश संबंधों के दायरे को और बढ़ाने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और सेमीकंडक्टर्स जैसी नई और उभरती तकनीकों में सहयोग आगे बढ़ाने पर जोर रहेगा. साथ ही दोनों देशों के सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को मजबूत करने का भी अवसर मिलेगा.

जापानी पीएम इशिबा से वार्ता और डिनर का भी प्रोग्राम

प्रधानमंत्री के दो दिवसीय प्रवास के दौरान जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ वार्ता और कार्यकारी रात्रिभोज निर्धारित है. दोनों नेता मियागी प्रीफेक्चर का भी दौरा करेंगे.

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि इस यात्रा के दौरान रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, तथा लोगों के बीच आदान-प्रदान समेत कई अहम क्षेत्रों में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी.

भारत-जापान के उद्योगपतियों की भी बैठक

भारत और जापान 2014 से स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप साझा कर रहे हैं, जो सभ्यतागत रिश्तों और क्षेत्रीय एवं वैश्विक दृष्टिकोण की समानता पर आधारित है. प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत और जापान के उद्योगपतियों की बैठक भी होगी, जिसमें क्वाड सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा व स्थिरता जैसे विषयों पर चर्चा होगी.

PM मोदी के जापान दौरे का शेड्यूल

सुबह 5:40 बजे (भारतीय समय): हानेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे.

सुबह 10:30 से 10:50 बजे तक- व्यावसायिक कार्यक्रम

सुबह 11:30 से 1:10 बजे तक - जापानी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत

दोपहर 1:15 से 1:20 बजे तक- शोरिनज़ान दारुमा-जी मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा दारुमा गुड़िया भेंट

दोपहर 2:30 से 5:15 बजे तक- भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन

जापान के बाद चीन पहुंचेंगे पीएम मोदी

जापान यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. यह उनका सात साल बाद चीन दौरा होगा और 2020 में गलवान घाटी झड़प के बाद पहली यात्रा होगी.

चीन में SCO समिट में जिनपिंग, पुतिन सहित अन्य नेताओं से मिलेंगे PM मोदी

PM मोदी ने कहा, “चीन में मैं एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होऊंगा. भारत एक सक्रिय और रचनात्मक सदस्य है और अपनी अध्यक्षता के दौरान हमने नवाचार, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में नई पहल की हैं. मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग, राष्ट्रपति पुतिन और अन्य नेताओं से मुलाकात की भी प्रतीक्षा कर रहा हूं.”



