जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री को PM मोदी ने दी बधाई, जानिए साने ताकाइची के सामने क्या चुनौती होगी

जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष साने ताकाइची को मंगलवार, 21 अक्टूबर को संसद ने प्रधान मंत्री चुन लिया. अति दक्षिणपंथी साने ताकाइची का पीएम चुना जाना अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि वह जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साने ताकाइची को बधाई दी है और कहा कि वह दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हैं. जापान की पहली महिला प्रधान मंत्री ताकाइची, शिगेरु इशिबा की जगह लेंगी.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "साने ताकाइची, जापान के प्रधान मंत्री के रूप में आपके चुनाव पर हार्दिक बधाई. मैं भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हूं. हमारे गहरे होते संबंध पूरे हिंद-प्रशांत और उससे आगे शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं."

Heartiest congratulations, Sanae Takaichi, on your election as the Prime Minister of Japan. I look forward to working closely with you to further strengthen the India–Japan Special Strategic and Global Partnership. Our deepening ties are vital for peace, stability, and prosperity… — Narendra Modi (@narendramodi) October 21, 2025

ताकाइची ने पहले ही राउंड में मार ली बाजी

क्योदो की रिपोर्ट के अनुसार, ताकाइची ने जापान की संसद के निचले सदन में पहले ही दौर में बहुमत हासिल करके किसी भी दूसरे राउंड की वोटिंग की आशंका को टाल दिया. जापान की कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता योशीहिको नोडा के 149 के मुकाबले ताकाइची को 237 वोट मिले.

आधिकारिक जापानी न्यूज एजेंसी ने भी इस बात की पुष्टि की कि 64 वर्षीय ताकाइची ने जापान के पीएम बनने के लिए संसद के निचले सदन में डाले गए 465 वोटों में से 237 वोट हासिल किए. नए प्रधानमंत्री के रूप में ताकाइची के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं. उन्हें का जापान की सुस्त अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है और जापान की सत्तारूढ़ पार्टी को एकजुट करना है जो घोटालों और आंतरिक कलहों से हिल गई है.

