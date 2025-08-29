मेरा जूता है जापानी... क्यों खास हैं जापान के जूते, जिनका राज कपूर के गाने में हुआ जिक्र

मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंगलिस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिन्दुस्तानी... 1955 में आई राज कपूर की फिल्म श्री 420 का ये गाना आपने जरूर सुना होगा. इस गाने में राज कपूर का किरदार जापानी जूते पहनने को शान से बताता है. आज हम पीएम मोदी के जापान दौरे पर आपको इस जापानी जूते की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको उस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि आखिर जापानी जूते का ही गाने में क्यों जिक्र किया गया था.

जापान के 8वें दौरे पर पीएम मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी भारत-जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दो दिन के दौरे पर जापान पहुंचे हैं, ये उनका 8वां दौरा है. इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ धमकियों के बीच इसमें दोनों देशों की दोस्ती के नए आयाम तय हो सकते हैं.

ट्रंप को मैसेज! AI-सेमीकंडक्टर पर बड़ा करार… क्या है PM मोदी की जापान यात्रा का एजेंडा, 10 बड़ी बातें

गाने में जापानी जूता क्यों?

अब आपको राज कपूर के गाने में इस्तेमाल हुए जापानी जूते की कहानी बताते हैं. दरअसल गाने में इसका इस्तेमाल पहनावे में आने वाली विदेशी चीजों को लेकर किया गया था. उस जमाने में जापानी जूता पहनना किसी सपने से कम नहीं था. यही वजह है कि किरदार विदेशी जूते, विदेशी पतलून और टोपी पहनने के बाद भी बता रहा है कि उसका दिल हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है. हालांकि कुछ लोग इसे तंज के लहजे में भी इस्तेमाल करते थे और फटे हुए जूतों को जापानी जूता कहकर बुलाते थे. राज कपूर का जूता भी इस गाने में फटा हुआ दिखाया गया था.

जापान और भारत के बीच

भारत के कई इलाकों में जूते घरों के अंदर नहीं लेकर जा सकते हैं, इन्हें बाहर ही उतार दिया जाता है. ऐसा ही जापान में भी होता है, यहां लोग दरवाजे पर अपने जूते उतारकर अंदर जाते हैं. यहां के जूतों की खासियत है कि ये काफी ज्यादा सुंदर दिखते हैं और चमड़े पर फिनिश काफी बेहतरीन होती है. एक दौर था जब जापान के चमचमाते जूते काफी महंगे मिलते थे, भारत में इन जूतों को पहनने वाला कोई बड़ा आदमी होता था. जापान में जूतों के अलावा पारंपरिक चप्पलें भी काफी पहनी जाती हैं, ये लकड़ी से बनी होती हैं और इनका आकार काफी चौड़ा होता है.