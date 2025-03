अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन ने इंटरव्यू लेते हुए ऐसा क्या बताया कि हैरान रह गए PM मोदी

PM Modi Lex Fridman Podcast: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ऑनएयर हुए पॉडकास्ट में कई चीजों के बारे में लंबी बातचीत की है. पीएम मोदी का यह पॉडकास्ट अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन ने लिया है. लेकिन इस इंटरव्यू के दौरान लेक्स फ्रिडमैन ने एक ऐसी बात बताई, जिसे सुनकर पीएम मोदी भी हैरान रह गए. इस पॉडकास्ट में लेक्स फ्रिडमैन ने पीएम मोदी से उपवास के बारे में पूछा. जिसपर पीएम मोदी उपवास के अपने अनुभव के साथ-साथ इसकी प्रक्रिया और फायदे के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

लेक्स फ्रिडमैनः मैंने उपवास रखा है. मैं पिछले 45 घंटों से उपवास पर हूं. बस पानी पी रहा हूं. खाना बंद है. मैं यह इस बातचीत और सम्मान के लिए किया है. ताकि हम अध्यात्म वाले तरीके से बात कर सकें. मैंने सुना है कि आप भी काफी उपवास रखते हैं. क्या आप भी उपवास रखने की वजह बता सकते हैं. उस समय आपके दिमाग की क्या स्थिति होती है?

पीएम मोदीः मेरे लिए यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि आपने उपवास रखा है. वह भी उस भूमिका से रखा कि जैसे यह मेरे सम्मान में हो रहा हो. मैं इसके लिए आपके प्रति बहुत सम्मान जताता हूं.

पीएम मोदी ने इसके बाद अपने उपवास रखने के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि भारत में जो धार्मिक परंपराएं हैं, वह दरअसल जीवनशैली है. हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म की बहुत बढ़िया व्याख्या की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं है. यह जीवन जीने की पद्धति है.

