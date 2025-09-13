विज्ञापन
विशेष लिंक

हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण... मणिपुर को हमें शांति और विकास के रास्ते पर ले जाना है- इंफाल में बोले PM मोदी

शनिवार को मणिपुर के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मणिपुर के विकास के लिए हजारों-करोड़ों रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है. यह परियोजनाएं आप सभी लोगों का जीवन आसान बनाएंगे.

Read Time: 3 mins
Share
हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण... मणिपुर को हमें शांति और विकास के रास्ते पर ले जाना है- इंफाल में बोले PM मोदी
मणिपुर की राजधानी इंफाल में जनसभा को संबोधित करते पीएम मोदी.
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की हजारों वर्ष पुरानी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मजबूत जड़ों की बात कही.
  • मणिपुर में हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए शांति और विकास के लिए मिलकर काम करने पर बल दिया गया.
  • PM ने मणिपुर की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका और वहां पहली बार ध्वज फहराने की घटना का भी उल्लेख किया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

PM Modi Manipur Visit: मणिपुर के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर की हजारों वर्ष पुरानी समृद्ध विरासत है. यहां संस्कृति की जड़ें मजबूत हैं, गहरी हैं. मणिपुर मां भारती के मुकुट पर सजा मुकुट रत्न है. इसलिए हमें मणिपुर की विकासवादी छवि को निरंतर मजबूत करना है. उन्होंने मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण बताया. पीएम मोदी ने कहा कि यह हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है. इसलिए हमें मणिपुर को लगातार शांति और विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाना है और मिलकर जाना है. 

इससे पहले चूड़ाचांदपुर के रिलीफ कैंप में रह रहे लोगों से मिलने के बाद पीएम मोदी ने मणिपुर की जनता से वादा किया कि भारत सरकार और वो खुद उनके साथ हैं.

विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद जनसभा को किया संबोधित

मणिपुर में विकास की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद इंफाल में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि  भारत की आजादी की लड़ाई में, भारत की रक्षा में मणिपुर के योगदान से हमें प्रेरणा लेनी है. यह मणिपुर की ही धरती थी जहां भारतीय राष्ट्रीय सेना ने पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था.

पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारी सरकार मणिपुर के ऐसे हर महान व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ रही है. हमारी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. अंडमान और निकोबार महाद्वीप में माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है. ये मणिपुरी स्वतंत्रता सेनानियों को भारत के 140 करोड़ देशवासियों की श्रद्धांजलि है.

Latest and Breaking News on NDTV

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आजादी के बाद देश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से के बड़े शहरों में विकास हुआ, वहां सपने पले, नौजवानों को नए मौके मिले. अब 21वीं सदी का ये समय 'ईस्ट' का है, 'नॉर्थ ईस्ट' का है. इसलिए मणिपुर के विकास को भारत सरकार ने निरंतर प्राथमिकता दी है.
 

उन्होंने कहा कि इसी का परिणाम है कि मणिपुर की विकास दर लगातार बढ़ रही है. 2014 से पहले मणिपुर की विकास दर 1% से भी कम थी. अब मणिपुर पहले से कई गुना तेजी से आगे बढ़ रहा है.

शनिवार को शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज मणिपुर के विकास के लिए हजारों-करोड़ों रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है. यह परियोजनाएं आप सभी लोगों का जीवन आसान बनाएंगे, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे और मणिपुर के युवाओं के लिए, यहां के बेटे-बेटियों के लिए रोजगार के नए मौके भी बनाएंगे... मैं मणिपुर के लोगों को सभी विकास योजनाओं के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं."

1200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास 

मालूम हो कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफाल में 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया. इनमें मंत्रीपुखरी स्थित सिविल सचिवालय, मंत्रीपुखरी में IT SEZ भवन और नया पुलिस मुख्यालय, दिल्ली और कोलकाता में मणिपुर भवन, और चार जिलों में महिलाओं के लिए अनूठा इमा मार्केट शामिल हैं.

यह भी पढ़ें - मिजोरम, मणिपुर और असम... पीएम मोदी के पूर्वोत्तर दौरे में क्‍या-क्‍या खास?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Modi, PM Modi In Manipur, PM Modi In Manipur Live Updates, PM Modi In Manipur LIVE, Manipur
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com