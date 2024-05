पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में की रिकॉर्ड रैलियां, चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन

इन दिनों देश में लोकसभा चुनाव का खुमार चढ़ा हुआ है. बात चाहे आम आदमी कि हो या फिर नेताओं की, हर कोई चुनाव के रंग में रंगा नजर आ रहा है. लोकसभा चुनाव के छह चरण समाप्त हो चुके हैं. जिनमें तमाम नेताओं ने जमकर चुनाव प्रचार किया. अब महज आखिरी चरण का चुनाव ही बाकी है. 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार का समापन आज हो रहा है. ऐसे में तमाम नेता और पार्टी वोटर्स को लुभाने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं. इस चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ने भी ताबड़तोड़ रैलियां की. देश के ज्यादातर राज्यों में पीएम मोदी की जनसभाओं में भारी भीड़ भी उमड़ी.

पीएम मोदी ने की रिकॉर्ड चुनावी रैलियां

इस चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड प्रचार किया. पीएम मोदी ने 206 रैलियां, इवेंट और रोड शो किए. जो कि एक रिकॉर्ड है. इस दौरान पीएम मोदी ने टीवी चैनल्स को 80 इंटरव्यू दिए. पीएम मोदी ने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया, उससे अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले दिनों पीएम मोदी का शेड्यूल कितना बिजी रहा. यूं तो देशभर में बीजेपी नेताओं ने चुनाव प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. मगर पीएम मोदी की रैलियों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली.

1 जून को अंतिम चरण का मतदान

आपको बता दें कि साल 2024 लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 1 जून के दिन होने जा रहा है. इससे पहले गुरुवार शाम चुनाव प्रचार अभियान के समापन के बाद पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंचेंगे. तय कार्यक्रम के अनुसार वहां पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे, जहां पीएम मोदी 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में ध्यान करेंगे. हालांकि पीएम मोदी की इस यात्रा के कार्यक्रम पर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल ने सियासत तेज कर दी है. कांग्रेस तो इसको लेकर चुनाव आयोग के भी दरवाजे खटखटा चुकी है.

