'घुसपैठियों का समर्थन कर बांग्लादेशियों को बसाती है कांग्रेस, इसलिए SIR का विरोध', असम से PM मोदी का हमला

पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को असम के लोगों से कोई लगाव नहीं है, बल्कि वह अवैध घुसपैठियों के प्रति झुकी हुई है. PM ने कहा, 'कांग्रेस ने उन घुसपैठियों का समर्थन किया जिन्होंने असम की डेमोग्राफी को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि वही उनका वोट बैंक हैं. भाजपा ने हमेशा असम के लोगों के अधिकारों की रक्षा की है.'

  • PM मोदी ने नमरूप में नई अमोनिया-यूरिया फर्टिलाइज़र परियोजना का भूमिपूजन करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया.
  • मोदी ने कांग्रेस पर असम के विकास और महान कलाकार भूपेन हज़ारिका के अपमान का आरोप लगाया.
  • उन्होंने कांग्रेस पर अवैध घुसपैठियों का समर्थन कर असम की डेमोग्राफी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया.
असम के नमरूप में नई अमोनिया‑यूरिया फर्टिलाइज़र परियोजना का भूमिपूजन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा असम और उत्तर‑पूर्व के विकास का विरोध किया है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने असम के महान कलाकार भूपेन हज़ारिका का उस समय अपमान किया था, जब भाजपा सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया.उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने असम के नागांव जिले में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के फैसले का भी विरोध किया.

कांग्रेस को असम के लोगों से लगाव नहीं- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को असम के लोगों से कोई लगाव नहीं है, बल्कि वह अवैध घुसपैठियों के प्रति झुकी हुई है. PM ने कहा, 'कांग्रेस ने उन घुसपैठियों का समर्थन किया जिन्होंने असम की डेमोग्राफी को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि वही उनका वोट बैंक हैं. भाजपा ने हमेशा असम के लोगों के अधिकारों की रक्षा की है.'

जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले किसानों को खाद के लिए लाठियां खानी पड़ती थीं. जो काम कांग्रेस को उस समय करना था, उसने नहीं किया. इसलिए मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है.

'कांग्रेस राष्ट्रविरोधी विचारधाराओं को बढ़ावा दे रही'

नामरूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी अभी भी राष्ट्रविरोधी विचारधाराओं को बढ़ावा दे रही है. ये लोग असम के जंगलों और ज़मीनों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाकर अपना वोट बैंक मज़बूत करना चाहते हैं. उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि आपका क्या हाल होता है. कांग्रेस पार्टी को असम, यहाँ की जनता या आपकी पहचान की कोई चिंता नहीं है. उन्हें सिर्फ़ सत्ता, सरकार और पुरानी प्रथाओं को जारी रखने में दिलचस्पी है. इसीलिए वे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्राथमिकता देते हैं... इसीलिए कांग्रेस पार्टी मतदाता सूची के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है. हमें असम को कांग्रेस की तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति की इस जहरीली नीति से बचाना होगा. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा असम की पहचान और सम्मान की रक्षा के लिए चट्टान की तरह आपके साथ खड़ी है.'

PM मोदी असम के CM हिमंता बिस्वा सरमा के साथ अमोनिया‑यूरिया फर्टिलाइजर परियोजना की आधारशिला रखते हुए.

असम आंदोलन के शहीदों को दी श्रद्धांजलि

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी के पश्‍चिम बोरागांव स्थित स्वहीद स्मारक क्षेत्र में असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने छह वर्ष लंबे आंदोलन के पहले शहीद खर्गेश्वर तालुकदार की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और शहीद गैलरी का दौरा किया, जहां सभी 860 शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं.

नमरूप में 10,600 करोड़ रुपये की उर्वरक परियोजना का भूमिपूजन

नमरूप के ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड (BVFCL) परिसर में प्रधानमंत्री मोदी ने 10,600 करोड़ रुपये की अमोनिया‑यूरिया फर्टिलाइज़र परियोजना का भूमिपूजन किया. इसे असम और पूरे उत्तर‑पूर्व के लिए एक बड़ा दिन बताते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय शुरू हो रहा है. प्रधानमंत्री ने कहा, 'नमरूप और डिब्रूगढ़ का लंबे समय से प्रतीक्षित सपना आज पूरा हो रहा है… असम ने विकास की नई रफ्तार पकड़ ली है और यह तो बस शुरुआत है.'

नई इकाई पांच साल में होगी तैयार

केंद्रीय मंत्री सरबानंद सोनोवाल ने बताया कि BVFCL उत्तर‑पूर्व का सबसे पुराना उर्वरक संयंत्र है और अब इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए चौथी इकाई स्थापित की जा रही है. यह इकाई पांच वर्षों के भीतर तैयार होगी और 12.5 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता रखेगी. सोनोवाल ने कहा कि यह विस्तार न केवल पूर्वोत्तर के किसानों की खाद जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि भूटान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों को निर्यात की संभावनाएँ भी खोलेगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और बिहार भी इस क्षमता वृद्धि से लाभान्वित होंगे.

