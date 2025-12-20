बंगाल, असम के दौरे पर PM मोदी, नदिया में करेंगे रैली, गुवाहाटी में हवाई अड्डे का उद्घाटन

- PM मोदी बंगाल के नदिया जिले में रैली को संबोधित करेंगे और असम के गुवाहाटी में हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर हैं. पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक रैली को संबोधित करेंगे. वहीं, असम के गुवाहाटी में एक हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे. पीएम मोदी की यह यात्रा राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच हो रही है. बंगाल में एसआईआर की मसौदा सूचियों के प्रकाशन के बाद पीएम मोदी का यह पहला दौरा है और पिछले पांच महीनों में यह उनका तीसरा दौरा है.
रणनीतिक रूप से अहम स्थल पर PM मोदी की रैली
एसआईआर को लेकर मतुआ समुदाय के सदस्यों में बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रानाघाट के ताहेरपुर इलाके में रणनीतिक रूप से अहम स्थल से जनसभा को संबोधित करेंगे. यह रैली स्थल पास के बनगांव में नामशूद्र हिंदू समुदाय के गढ़ से कुछ ही दूरी पर है. ऐसी संभावनाएं हैं कि इस दौरान पीएम मोदी राज्य में अगले साल की शुरुआत में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत कर सकते हैं और इन अहम चुनावों के लिए पार्टी की बड़े स्तर की रणनीति की रूपरेखा भी तय कर सकते हैं.
SIR विवाद के बीच PM का दौरा
पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस एसआईआर का लगातार विरोध कर रही है. तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि इससे बड़ी संख्या में पात्र मतदाता, विशेषकर शरणार्थी हिंदू, मताधिकार से वंचित हो सकते हैं. गणना चरण के बाद जारी की गई मतदाताओं की मसौदा सूची में 58,20,899 नाम हटा दिए गए हैं. इसके बाद राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 7.08 करोड़ रह गई है. करीब 1.36 करोड़ प्रविष्टियों में 'तार्किक विसंगतियां' पाई गई हैं. इसके अलावा, 30 लाख मतदाताओं का कुछ पता नहीं लगाया जा सका है, ऐसे में इन्हें ‘अज्ञात' की श्रेणी में रखा गया है. इनमें से बड़ी संख्या में लोगों को अगले 45 दिन के भीतर सत्यापन सुनवाई के लिए बुलाए जाने की संभावना है.
पीएम मोदी का असम दौरा
असम दौरे पर पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे. अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई की 80 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे. यह प्रतिमा प्रख्यात कलाकार राम सुतार ने बनाई है और बोरदोलोई के नाम पर बने हवाई अड्डे के नए टर्मिनल के बाहर स्थापित की गई है. प्रतिमा का अनावरण करने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी 4,000 करोड़ रुपये लागत से बने नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और वहां लगभग 15 मिनट रुकेंगे. इसके बाद वह टर्मिनल भवन के ठीक बाहर एक जनसभा को संबोधित करेंगे.
