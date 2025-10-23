विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार का सबसे अमीर 'बाहुबली' कौन? पत्नी-बच्चों को लड़ा रहे चुनाव, एक की बेटी लंदन से लाई डिग्री

सीवान के दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब (RJD, रघुनाथपुर) और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद (JDU), नवीनगर) भी बड़े नामों में शामिल हैं.

Read Time: 4 mins
Share
बिहार का सबसे अमीर 'बाहुबली' कौन? पत्नी-बच्चों को लड़ा रहे चुनाव, एक की बेटी लंदन से लाई डिग्री
  • मोकामा से जदयू के अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी की संयुक्त संपत्ति एक सौ करोड़ रुपये से अधिक है.
  • राष्ट्रीय जनता दल की वीणा देवी के पास पटना में दो फ्लैट और डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक का सोना है.
  • दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब और उनकी पत्नी की संयुक्त संपत्ति पांच करोड़ रुपये से अधिक है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल बन  चुका है, और इस बार मैदान में उतरने वाले 'बाहुबली' नेताओं की संपत्ति के चर्चे खूब हैं. जनता जानना चाहती है कि जिस नेता को वह वोट देने जा रही है, उसकी अपनी तिजोरी कितनी भरी हुई है.

अनंत सिंह सबसे अमीर

सबसे अमीर उम्मीदवारों की सूची में अव्वल स्थान मोकामा से जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी का है, जिनकी संयुक्त संपत्ति ₹100 करोड़ से अधिक है. बाहुबली छवि वाले अनंत सिंह के पास जहां ₹37.88 करोड़ की संपत्ति है, वहीं उनकी पत्नी नीलम देवी ₹62.72 करोड़ की चल और अचल संपत्ति के साथ उनसे कहीं अधिक अमीर हैं. उनकी संपत्ति में ₹3.23 करोड़ की तीन लक्जरी एसयूवी, लाखों के सोने के जेवरात और ₹49.65 करोड़ की विशाल अचल संपत्ति शामिल है, जो उन्हें बिहार के सबसे धनी राजनीतिक घरानों में से एक बनाती है.

सूरजभान सिंह की दौलत

मोकामा की हाई-प्रोफाइल सीट पर अनंत सिंह को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की वीणा देवी (सूरजभान सिंह की पत्नी) से सीधी चुनौती मिल रही है, जो खुद करोड़ों की मालकिन हैं. वीणा देवी ने अपने हलफनामे में खुलासा किया है कि उनके पास पटना के डाकबंगला चौक पर ₹6.95 करोड़ मूल्य के दो फ्लैट हैं. इसके अलावा, सोने के प्रति उनके शौक के चलते उनके पास डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक का सोना भी है, जो उनकी कुल संपत्ति को ₹7 करोड़ के आंकड़े से काफी ऊपर ले जाता है. ये दोनों उम्मीदवार इस बात का प्रमाण हैं कि बिहार में बाहुबल के साथ-साथ धनबल की भूमिका भी कितनी निर्णायक है.

सुनील पांडे के बेटे की संपत्ति

इन अरबपतियों और करोड़पतियों के बीच बाहुबली विरासत के युवा वारिस भी अपनी धाक जमा रहे हैं. तरारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे बाहुबली नेता सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राज के पास संयुक्त रूप से ₹4 करोड़ से अधिक की संपत्ति है. विशाल प्रशांत के पास जहां ₹2.20 करोड़ की अचल संपत्ति है, वहीं उनकी पत्नी ऐश्वर्या राज के पास  लगभग तीन किलो सोना और हीरे शामिल हैं, जो उन्हें बिहार के अमीर वारिसों में से एक बनाता है.

शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की हैसियत

वही, सीवान के दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब (RJD, रघुनाथपुर) और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद (JDU), नवीनगर) भी बड़े नामों में शामिल हैं. ओसामा शहाब और उनकी पत्नी के पास संयुक्त रूप से ₹5 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, जिसमें एक ₹35 लाख की लक्जरी कार और ₹1.45 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है. वहीं, चेतन आनंद  के पास  96 लाख 89 हजार कुल चल संपति है और उनकी पत्नी के पास ₹67 लाख 60 हजार की चल संपत्ति है. चेतन आनंद के पास अचल संपति में ₹50 लाख की ज़मीन है . 

मुन्ना शुक्ला की योग्य बेटी

इन अरबपतियों और करोड़पतियों के बीच, बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला (RJD, लालगंज) एक अनूठा उदाहरण पेश करती हैं. लंदन से मास्टर्स ऑफ लॉ (LLM) की डिग्रीधारी शिवानी के पास ₹21.28 लाख की चल संपत्ति है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने अपनी शिक्षा के लिए ₹36.57 लाख का भारी एजुकेशन लोन (कर्ज) घोषित किया है. यह तथ्य उस धारणा को तोड़ता है कि बाहुबली घरानों के सभी वारिस सिर्फ विरासत की दौलत पर निर्भर हैं, और यह दिखाता है कि नई पीढ़ी योग्यता और संघर्ष के साथ भी चुनावी मैदान में उतर रही है. संपत्ति का यह ब्योरा स्पष्ट करता है कि बिहार में सत्ता का समीकरण धन, बाहुबल और विरासत के जटिल गठजोड़ पर टिका हुआ है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Anant Singh Net Worth, Surajbhan Singh Net Worth, Sunil Pandey Net Worth, Munna Shukla Daughter, Bihar Dons Net Worth
Get App for Better Experience
Install Now