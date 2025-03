लेक्स फ्रिडमैन के साथ पीएम मोदी ने की 3 घंटे की पॉडकास्ट, हिमालय वाले दिनों से लेकर पॉलिटिक्स तक पर की बात

PM Modi Podcast With Lex Fridman: अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 3 घंटे का पॉडकास्ट 16 मार्च को प्रसारित किया जाएगा. फ्रिडमैन ने सोशल साइट एक्स पर ये जानकारी दी है. लेक्स ने इस बातचीत को अपने जीवन की सबसे शक्तिशाली बातचीत बताया है. उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र के साथ 3 घंटे की एपिक पॉडकास्ट बातचीत की. यह मेरे जीवन की सबसे शक्तिशाली बातचीत में से एक थी. यह कल प्रसारित होगी.

I had an epic 3-hour podcast conversation with @narendramodi , Prime Minister of India. It was one of the most powerful conversations of my life. It'll be out tomorrow. pic.twitter.com/KmRSFfVRKg

पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रिडमैन की एक्स पर पोस्ट का जवाब देते हुए कहा, "@lexfridman के साथ यह वास्तव में एक आकर्षक बातचीत थी, जिसमें मेरे बचपन, हिमालय में बिताए वर्षों और सार्वजनिक जीवन की यात्रा सहित विविध विषयों को शामिल किया गया. अवश्य सुनें और इस संवाद का हिस्सा बनें!"

It was indeed a fascinating conversation with @lexfridman, covering diverse topics including reminiscing about my childhood, the years in the Himalayas and the journey in public life.



Do tune in and be a part of this dialogue! https://t.co/QaJ04qi1TD