वो वाराणसी में मेरे प्रस्तावक रहे... PM मोदी ने छन्नूलाल मिश्र से अपने रिश्तों को यादकर श्रद्धांजलि दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र के निधन पर गहरा दुख जताया है. पीएम मोदी ने कहा, छन्नूलाल मिश्र जीवन भर भारतीय कला और संस्कृति को समृद्ध करने के लिए समर्पित रहे. उन्होंने शास्त्रीय संगीत को आम जन तक पहुंचाने के साथ भारतीय परंपरा को दुनिया के मंच पर प्रतिष्ठित करने में भी अपना अमूल्य योगदान दिया. यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे सदैव उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त मिलता रहा. साल 2014 में वो वाराणसी सीट से मेरे प्रस्तावक भी रहे थे. शोक के इस समय में मैं उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं. ओम शांति!

सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे जीवनपर्यंत भारतीय कला और संस्कृति की समृद्धि के लिए समर्पित रहे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को जन-जन तक पहुंचाने के साथ ही भारतीय परंपरा को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने में भी अपना अमूल्य योगदान… pic.twitter.com/tw8jb5iXu7 — Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2025

पीएम मोदी ने छन्नू लाल मिश्र से मुलाकात की तस्वीरों को साझा कर उन्हें याद किया है.