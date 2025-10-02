विज्ञापन
विशेष लिंक

वो वाराणसी में मेरे प्रस्तावक रहे... PM मोदी ने छन्नूलाल मिश्र से अपने रिश्तों को यादकर श्रद्धांजलि दी

Pandit Chhannulal Mishra: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित छन्नू लाल मिश्र के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है.

Read Time: 1 min
Share
वो वाराणसी में मेरे प्रस्तावक रहे... PM मोदी ने छन्नूलाल मिश्र से अपने रिश्तों को यादकर श्रद्धांजलि दी
Chhannulal Mishra
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र के निधन पर गहरा दुख जताया है. पीएम मोदी ने कहा, छन्नूलाल मिश्र जीवन भर भारतीय कला और संस्कृति को समृद्ध करने के लिए समर्पित रहे. उन्होंने शास्त्रीय संगीत को आम जन तक पहुंचाने के साथ भारतीय परंपरा को दुनिया के मंच पर प्रतिष्ठित करने में भी अपना अमूल्य योगदान दिया. यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे सदैव उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त मिलता रहा. साल 2014 में वो वाराणसी सीट से मेरे प्रस्तावक भी रहे थे. शोक के इस समय में मैं उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं. ओम शांति!

पीएम मोदी ने छन्नू लाल मिश्र से मुलाकात की तस्वीरों को साझा कर उन्हें याद किया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chhannulal Mishra Death News, PM Modi Tribute To Chhannulal Mishra, UP News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com