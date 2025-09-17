1 लाख लोगों की आई सर्जरी से लेकर 50 हजार बुजुर्गों को पेंशन तक... PM मोदी के बर्थडे पर देशभर में खास आयोजन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर देशभर में कई खास आयोजन किए जा रहे हैं. इस विशेष दिन को और विशेष बनाने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लेकर देश के दूसरे राज्यों में कई अहम कार्यक्रमों का आयोजना किया जाएगा.देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता इस खास मौके पर अपने क्षेत्र में कई बड़े आयोजन भी कर रहे हैं. पीएम मोदी को उनके इस जन्मदिन पर दुनियाभर के बड़े नेताओं की तरफ से शुभकामनाएं मिल रही हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन कर उनके जन्मदिन पर बधाई दी है. पीएम मोदी ने एक्‍स पर पोस्‍ट करके इसकी जानकारी दी. आपको बता दें कि मंगलवार को ही अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड टॉक फिर से बहाल हुई है. उसके बाद यह फोन कॉल बताती है कि टैरिफ की वजह से दोनों देशों में जो दूरियां आ गई थीं, वह शायद अब कम हो जाएं.

काशी में खास तरह से मनाजा जा रहा है पीएम मोदी का जन्मदिन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को लेकर उनकी कर्मभूमि काशी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, हर वर्ग ने इस अवसर को उत्सव की तरह मना रहे हैं. वाराणसी के लोहता में स्थित शीतला चिल्ड्रन स्कूल में बच्चों ने अनोखे अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. इस खास मौके पर करीब 500 बच्चों ने मिलकर स्कूल परिसर में मानव श्रृंखला बनाई और जोश के साथ "हैप्पी बर्थडे टू यू, मोदी जी" के नारे भी लगाए. बच्चों की इस ऊर्जा और उत्साह ने पूरे माहौल को जीवंत और यादगार बना दिया.बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ इस आयोजन की तैयारी की थी। वे अपने प्रिय प्रधानमंत्री को इस खास दिन पर बधाई देना चाहते थे. यह नजारा देखकर गर्व महसूस हो रहा है.बच्चों ने न केवल मानव श्रृंखला बनाई, बल्कि रंग-बिरंगे पोस्टर और बैनर भी तैयार किए, जिनमें प्रधानमंत्री के लिए शुभकामना संदेश लिखे थे. आपको बता दें कि वाराणसी नगर निगम इस खास मौके पर 111 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेगा.

दिल्ली में वरिष्ठ नागिरकों को बड़ी सौगात

पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली सरकार ने राजधानी में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग बच्चों के लिए बड़ी कल्याणकारी घोषणाएं की हैं. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि इस खास मौके पर 50 हजार वरिष्ठ नागरिकों को नई पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा. उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए लगभग 149 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है. इसके अलावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दिव्यांग बच्चों के लिए 10 नए रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन करेंगे.

बिहार में आज से दौड़ेंगी चार नई वंदेभारत ट्रेनें

पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज से (17 सितंबर) बिहार में चार वंदे भारत ट्रेने शुरू होने जा रही हैं. इसमें जोगबनी-दानापुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस, सहरसा-छेहरटा (अमृतसर) के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस, जोगबनी-ईरोड अमृत भारत एक्सप्रेस और कटिहार-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस शामिल है. 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है.दानापुर और जोगबनी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन 17 सितंबर से शुरू हो जाएगा. ये ट्रेन हफ्ते में छह दिन चलेगी. दानापुर से चलने वाली ट्रेन का मंगलवार को छोड़कर सभी दिन परिचालन होगा जबकि फारबिसगंज से चलने वाली ट्रेन बुधवार को छोड़कर सप्ताह में छः दिन चलेगी.

पीएम मित्र टेस्टाइल पार्क का भूमिपूजन करेंगे पीएम मोदी

अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी मध्य प्रदेश के धार जाने वाले हैं. धार में पीएम मोदी, पीएम मित्र पार्क (टेक्सटाइल पार्क) का भूमिपूजन भी करेंगे. देश भर में इस तरह के 7 पीएम मित्र पार्क बनाने का लक्ष्य है.इन सभी पार्कों में सबसे बड़ा पार्क धार का होगा. जहां कुल 2158 एकड़ जमीन पर इसे बनाया जा रहा है. इस पार्क का निर्माण पांच एफ फैक्टर पर किया जा रहा है. ये पांच एफ हैं - फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन फैक्टर पर किया जा रहा है.इस पार्क में धागा बनाने से लेकर बटन लगाने तक के सभी कार्य होंगे. यहां बने कपड़ों की विदेशों तक होगी सप्लाई.इस पार्क से मालवा-निमाड़ के कॉटन उत्पादक किसानों को तो फायदा होगा.इस पार्क के माध्यम से 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे धार के भोंसला. पीएम मोदी का सीएम डॉ मोहन यादव सहित मंत्रीगण स्वागत करेंगे. पीएम मोदी 11 बजकर 45 मिनट पर कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे. धार में बनने जा रहा है ये पार्क देश का पहला पार्क जिससे कपास आधारित उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा. साथ ही 10 जिलों के लाखों कपास उत्पादक किसानों को भी फायदा होगा. पार्क में कुल 114 कंपनियों ने 23 हजार करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव दिया गया है.

महाराष्ट्र में एक लाख मोतियाबिंद के ऑपरेशन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर महाराष्ट्र भाजपा एक पखवाड़ा तक अभियान चलाकर एक लाख से अधिक मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराएगी. भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने यह जानकारी दी.चव्हाण ने मुंबई में सवाददाताओं को बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 17 सितंबर से दो अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान कम से कम 10 लाख लोगों की नेत्रजांच कराएगी और जरूरतमंदों को चश्मे वितरित करेगी.प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन मनाएंगे.उन्होंने कहा कि हम एक लाख से अधिक मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराने, 10 लाख लोगों की आंखों की जांच सुनिश्चित करने और जरूरतमंदों को चश्मे उपलब्ध कराने के लिए गैर सरकारी संगठनों, अन्य संगठनों और सामाजिक समूहों के साथ मिलकर कार्य करेंगे. इस अभियान को भाजपा की सेवा पहल के रूप में पेश किया जा रहा है.चव्हाण ने कहा कि यह राज्य के लोगों से जुड़ने का एक प्रयास है. चव्हाण ने बताया कि इस अभियान के दौरान रक्तदान शिविर भी आयोजित किए जाएंगे.उन्होंने कहा कि हमने इस पखवाड़े के दौरान लागू किए जाने वाले 17 कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है.चव्हाण ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्यक्रमों के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के मंत्रियों और भाजपा नेताओं के साथ बैठकें की है.

पीएम मोदी को तमाम नेताओं ने दी शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर देशभर के नेताओं, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दीं. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की.पीयूष गोयल ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, जो अपने आप में एक मिसाल है.उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 140 करोड़ देशवासियों के दिल में बसते हैं। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में वे निरंतर कार्य कर रहे हैं.वहीं, राम मांझी ने भावुक अंदाज में कहा कि पीएम मोदी ने मां की अर्थी को कंधा देने के बाद से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे 100 वर्ष तक स्वस्थ रहें. उनके नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष, विज्ञान और विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है.

उधर, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और मंत्री आशीष शेलार ने भी पीएम को शुभकामनाएं दीं. नार्वेकर ने उनके राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण की प्रशंसा की, जबकि शेलार ने उनके नेतृत्व को प्रेरणादायी बताया. राज्यसभा सांसद उज्ज्वल निकम ने पीएम के जन्मदिन को खास बताते हुए वैश्विक मंच पर भारत की छवि को मजबूत करने के लिए उनकी सराहना की.

उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने पीएम मोदी को "भारत माता का सच्चा सपूत" और "आधुनिक भारत का शिल्पकार" करार दिया. उन्होंने कहा कि पीएम ने महिलाओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू कीं और हर क्षेत्र में विकास को गति दी. योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी उनके नेतृत्व में देश के विकास की गाथा को रेखांकित किया. देशभर में पीएम मोदी के जन्मदिन को उत्साह के साथ मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। यह अवसर उनके नेतृत्व, दूरदर्शिता और देश के प्रति समर्पण को एक बार फिर रेखांकित करता है.

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मोदी स्टोरी में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरा तीन दशक का नाता है. मैंने जब उन्हें संगठन मंत्री के रूप में काम करते हुए देखा तो पता चला कि एक संगठक के रूप में एक कार्यकर्ता को कैसे संभाला जाता है. मुझे याद है एक बार जब मैंने उनके समक्ष कुछ विषय रखे तो उन्होंने मुझे कहा कि समस्या को समाधान के रूप में देखना चाहिए और उसका समाधान क्या हो सकता है उस पर काम करना चाहिए. उनके इस दृष्टिकोण और प्रेरणा ने हमेशा मेरे कार्य और जीवन पथ को दिशा दी है.

भाजपा की वरिष्ठ नेत्री स्मृति ईरानी ने मोदी स्टोरी में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच हमेशा जमीनी हकीकत से जुड़ी होती है. आंगनवाड़ी सेवाओं के डिजिटाइजेशन पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर डिजिटाइजेशन चाहिए तो पहले हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को स्मार्ट डिवाइस देना होगा. आज उसी दृष्टि का परिणाम है कि देशभर की आंगनवाड़ी दीदियों के हाथ में स्मार्ट डिवाइस और ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस उपलब्ध हैं और अब तक लाखों कार्यकर्ताओं को डिजिटल और ऑफलाइन प्रशिक्षण मिल चुका है. बच्चों के पोषण और विकास की निगरानी अब पहले से कहीं अधिक सटीक और प्रभावी हो गई है.

75 फुट का कैनवास तैयार

पीएम के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए राज्य भर में सेवा कार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अनोखे उपहारों की भरमार है. एक ओर जहां आणंद जिले में दो प्रतिभाशाली बहनों ने पीएम के लिए एक कलात्मक तोहफा तैयार किया है, तो दूसरी ओर सूरत में वरिष्ठ नागरिकों को शक्तिपीठ अम्बाजी और पीएम के गृहनगर वडनगर ले जाने का आयोजन हो रहा है. आणंद शहर की दो बहनें, राधा भोई और रंजन भोई ने पीएम मोदी के लिए एक ऐसा तोहफा तैयार किया है जो कला और साहित्य का अनुपम संगम है. राधा पेशे से नोटरी एडवोकेट हैं और एक प्रसिद्ध कवयित्री भी हैं. उनकी छोटी बहन रंजन भोई इंदुभाई इप्कोवाला ललित कला महाविद्यालय में शिक्षिका और एक कुशल चित्रकार हैं. दोनों बहनों ने मिलकर 75 फुट लंबा और 75 इंच चौड़ा एक विशाल कैनवास तैयार किया है, जिस पर 75 पेंटिंग्स और 75 कविताएं उकेरी गई हैं. खास बात यह है कि कलाकृति पीएम मोदी के 75 वर्षों के सफर को दर्शाती है.

पीएम विश्वकर्मा एवं नेशनल एससी-एसटी हब महासम्मेलन-2025 का आयोजन

प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर गयाजी में होने वाले 'पीएम विश्वकर्मा एवं नेशनल एससी-एसटी हब महासम्मेलन-2025' में पूरे बिहार से हजारों लाभार्थी जुटेंगे .केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी इसका उद्घाटन करेंगे.यह आयोजन बोधगया के अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में होगा, जिसकी शुरुआत 2023 में पीएम के जन्मदिन पर हुई थी. मांझी ने बताया कि यह सम्मेलन कारीगरों, छोटे उद्यमियों, और एससी-एसटी समुदाय के युवाओं को सशक्त बनाने का मंच बनेगा. उन्होंने कहा कि गया में आज तक एमएसएमई का ऐसा बड़ा आयोजन नहीं हुआ. बिहार से लाभार्थी इकट्ठा होकर योजना की प्रगति साझा करेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना से 18 पारंपरिक कला को बढ़ावा मिलेगा, सर्टिफिकेट, लोन और टूलकिट का वितरण होगा.