PM Modi @75: प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि... पीएम मोदी के जन्मदिन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ यूं दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर पर उन्हों देश-दुनिया के बड़े नेता बधाई दे रहे हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें एक खास अंदाज में बधाई दी है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घार्य होने की कामना की है. सीएम योगी ने पीएम मोदी के जन्मदिन के इस खास मौके पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक दिल को छू लेने वाला पोस्ट भी किया.

उन्होंने इस पोस्ट में लिखा कि 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं-आकांक्षाओं के संवाहक, वैश्विक मंच पर 'नए भारत' को अग्रिम पंक्ति में प्रतिष्ठित करने वाले, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता, हम सभी के मार्गदर्शक, 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की संकल्पना को साकार करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई! राष्ट्र सर्वोपरि और लोक-कल्याण की भावना को जीवन-साधना में उतारने वाले आपके अप्रतिम पुरुषार्थ, संवेदनशील नेतृत्व और अखण्ड कर्मनिष्ठा ने 'नए भारत' को आशा, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है. 25 करोड़ प्रदेश वासियों की ओर से प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन प्रदान करें, जिससे राष्ट्र को आपका सशक्त नेतृत्व और हम सभी को आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे.

सीएम योगी ने इस सोशल मीडिया पोस्ट के साथ एक वीडियो भी साझा किया है. इस वीडियों में नरेंद्र मोदी के संघर्ष के दिनों से लेकर अब तक के जीवन के हर पल को बहुत शानदार तरीके से संयोजा गया है. इस वीडियो में पीएम मोदी के बतौर पीएम रहते अलग-अलग विकास योजनाओं की झलक भी दिखती है.

भारत के प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने असाधारण नेतृत्व से आपने देश में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की संस्कृति का संचार किया है। आज विश्व समुदाय भी आपके मार्गदर्शन में अपना… — President of India (@rashtrapatibhvn) September 17, 2025

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 वें जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें बधाई दी है. राष्ट्रपति मुर्मू ने इस मौके पर एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री @narendramodi

जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने असाधारण नेतृत्व से आपने देश में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की संस्कृति का संचार किया है. आज विश्व समुदाय भी आपके मार्गदर्शन में अपना विश्वास प्रकट कर रहा है. मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आप सदा स्वस्थ और सानंद रहें तथा अपने अद्वितीय नेतृत्व से राष्ट्र को प्रगति के नए शिखरों पर पहुंचाएं.

काशी में खास तरह से मनाजा जा रहा है पीएम मोदी का जन्मदिन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को लेकर उनकी कर्मभूमि काशी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, हर वर्ग ने इस अवसर को उत्सव की तरह मना रहे हैं. वाराणसी के लोहता में स्थित शीतला चिल्ड्रन स्कूल में बच्चों ने अनोखे अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. इस खास मौके पर करीब 500 बच्चों ने मिलकर स्कूल परिसर में मानव श्रृंखला बनाई और जोश के साथ "हैप्पी बर्थडे टू यू, मोदी जी" के नारे भी लगाए. बच्चों की इस ऊर्जा और उत्साह ने पूरे माहौल को जीवंत और यादगार बना दिया.

बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ इस आयोजन की तैयारी की थी। वे अपने प्रिय प्रधानमंत्री को इस खास दिन पर बधाई देना चाहते थे. यह नजारा देखकर गर्व महसूस हो रहा है.बच्चों ने न केवल मानव श्रृंखला बनाई, बल्कि रंग-बिरंगे पोस्टर और बैनर भी तैयार किए, जिनमें प्रधानमंत्री के लिए शुभकामना संदेश लिखे थे. आपको बता दें कि वाराणसी नगर निगम इस खास मौके पर 111 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेगा.