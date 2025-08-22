विज्ञापन
LIVE: साल भर में 7वां बिहार दौरा, ट्रेन-पुल से लेकर अस्पताल तक PM मोदी के पिटारे में क्या-क्या

पीएम मोदी आज बिहार का दौरा करेंगे और इस दौरान वह गंगा नदी पर एक पुल सहित 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे तथा एक रैली को संबोधित करेंगे. इसके बाद पीएम मोदी बंगाल दौरे पर जाएंगे, वहां बंगाल को कई हजार करोड़ की सौगात मिलेगी.

  • पीएम मोदी बिहार के गया, पटना और बेगूसराय जिलों में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे
  • पीएम मोदी इसके बाद पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे, जहां वो कई सौगात देंगे
  • पीएम मोदी का ये इस साल सातवां बिहार दौरा है, जो कि चुनावी नजरिया से खास है
पटना/कोलकाता:

पीएम मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कुल मिलाकर 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों राज्यों में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है. बिहार में राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा' जारी है, जबकि बंगाल में टीएमसी प्रवासियों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है.

PM Modi Bihar Bengal Visit Live Updates--

बिहार में विकास और चुनावी तैयारी

पीएम मोदी का बिहार दौरा करीब चार घंटे का होगा, जिसमें वे गया, पटना और बेगूसराय जिलों में जाएंगे. इस दौरान पीएम बिहार को क्या-क्या सौगात देंगे-

  • बक्सर में 660 मेगावाट की बिजली परियोजना (लागत: ₹6,880 करोड़)
  • मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल
  • मुंगेर में ₹520 करोड़ की लागत से बने एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क
  • ₹1,260 करोड़ की शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं
  • गया-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली-कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,260 लाभार्थियों का गृह प्रवेश समारोह
  • पटना के मोकामा में 8.15 किमी लंबा औंटा-सिमरिया पुल** (लागत: ₹1,870 करोड़)

यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच भारी वाहनों की आवाजाही को आसान बनाएगा और यातायात जाम की समस्या को कम करेगा.

बंगाल में मेट्रो और एक्सप्रेसवे का विस्तार

बिहार के बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के दमदम पहुंचेंगे, जहां पीएम मोदी बंगाल को क्या सौगात देंगे, यहां जानिए-

  • कोलकाता मेट्रो की तीन नई परियोजनाएं
  • नोआपाड़ा-जय हिंद विमानबंदर
  • सियालदह-एस्प्लेनेड
  • बेलेघाटा-हेमंत मुखोपाध्याय मार्ग
  • 13.61 किमी लंबे मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन
  • हावड़ा मेट्रो स्टेशन पर नया सबवे
  • ₹1,200 करोड़ की लागत वाली 7.2 किमी लंबी कोना एक्सप्रेसवे परियोजना का शिलान्यास

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि कोलकाता के विकास के लिए उनकी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उद्घाटन समारोह से दूरी बना ली है, टीएमसी ने इसे बंगाल के प्रवासियों पर हो रहे कथित अत्याचारों से जोड़ा है.

पीएम मोदी का बिहार दौरा क्यों अहम

बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं और राहुल गांधी की यात्रा के बीच मोदी की रैली पर सबकी निगाहें टिकी हैं. वहीं बंगाल में संविधान संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष और केंद्र सरकार आमने-सामने हैं. ममता बनर्जी ने इसे ‘सुपर-इमरजेंसी' करार दिया है. भाजपा सूत्रों के अनुसार, यह मोदी का बिहार का 54वां और इस साल का सातवां दौरा है, जो पूर्वी भारत के विकास को उनकी प्राथमिकता दर्शाता है.

