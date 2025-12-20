SIR के बीच आज ममता के गढ़ में होंगे PM मोदी, पश्चिम बंगाल के साथ-साथ असम को भी देंगे करोड़ की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल और असम का दौरा करेंगे. इस दौरान पीएम बंगाल के नदिया जिले में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके अलावा असम के गुवाहाटी में एक हवाई अड्डे का उद्घाटन भी करेंगे. बंगाल-असम दौरे से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस दौरे की जानकारी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट किए. जिनमें लिखा कि शनिवार दोपहर (20 दिसंबर) को, मैं राणाघाट में बीजेपी की रैली को संबोधित करूंगा. पश्चिम बंगाल के लोग केंद्र सरकार की कई जनहितकारी पहलों से लाभान्वित हो रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर, वे हर क्षेत्र में टीएमसी के कुशासन के कारण कष्ट झेल रहे हैं. उन्होंने कहा कि टीएमसी की लूट और धमकियों ने सारी हदें पार कर दी हैं, इसीलिए भाजपा ही जनता की उम्मीद है.

3200 करोड़ रुपये की देंगे सौगात

प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे पोस्ट में कहा कि मुझे शनिवार को पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच रहने की बहुत खुशी है. सुबह लगभग 11:15 बजे, मैं नादिया जिले के राणाघाट में एक जनसभा में शामिल होऊंगा, जहां 3200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा या उनकी आधारशिला रखी जाएगी. इन परियोजनाओं में शामिल हैं एनएचएस-34 के बरजागुली-कृष्णानगर खंड के 66.7 किलोमीटर लंबे 4-लेन मार्ग का उद्घाटन और एनएचएस-34 के बारासात-बरजागुली खंड के 4-लेन मार्ग की आधारशिला रखना. इससे कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच संपर्क बेहतर होगा.

In the afternoon tomorrow, 20th December, I will address a BJP rally in Ranaghat. The people of West Bengal are benefitting from numerous pro-people initiatives of the Central Government. At the same time, they are suffering due to the TMC's misgovernance in every sector.



The… — Narendra Modi (@narendramodi) December 19, 2025

उन्होंने कहा कि मैं 20 दिसंबर को असम के गुवाहाटी पहुंचूंगा. दोपहर में लोकप्रिया गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन होगा. यह असम के बुनियादी ढांचे के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है. बढ़ी हुई क्षमता का मतलब है बेहतर जीवन स्तर और वाणिज्य एवं पर्यटन को बढ़ावा देना.

अगले हैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव

साल 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा राजनीतिक रूप से काफी अहम है. अपने दौरे में प्रधानमंत्री मोदी नदिया जिले के ताहेरपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब राज्य में एसआईआर को लेकर सियासी विवाद गहराया हुआ है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रही है और इसे लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है.