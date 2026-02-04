विज्ञापन
विशेष लिंक

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर देश को गुमराह.... पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर बोला हमला

 पीयूष गोयल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नकारात्मक सोच वाले नेता देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्हें देश की प्रगति से कोई लेना-देना नहीं है.

Read Time: 2 mins
Share
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर देश को गुमराह.... पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर बोला हमला
नई दिल्ली:

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नेता भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर देश को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें देश के विकास की कोई चिंता नहीं है. मंत्री ने इस बात पर भी दुख जताया कि कांग्रेस और डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी पार्टियों के हंगामे के कारण उन्हें संसद में व्यापार समझौते पर बयान देने की अनुमति नहीं दी गई.

उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘उन्होंने संसद में बहुत ही अभद्र व्यवहार किया, माननीय स्पीकर की सीट तक पहुंच गए और उनका अपमान किया, मैं विपक्ष और राहुल गांधी जी की कड़ी निंदा करता हूं.''

उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नकारात्मक सोच वाले नेता देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. गोयल ने कहा, ‘‘उन्हें (गांधी) देश की प्रगति से कोई लेना-देना नहीं है. मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारतीय नागरिक उनकी भ्रम वाली सोच से सहमत हो सकता है.'' उन्होंने कहा, ‘‘क्या राहुल गांधी को लाखों-करोड़ों रुपये के निवेश से चिढ़ होती है जिसे हम भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं?''

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका के दबाव में आकर व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया और इस समझौते के जरिये भारतीय किसानों की कड़ी मेहनत को ‘बेच दिया'. विपक्ष के नेता ने यह भी कहा कि भारत के किसानों को यह समझना चाहिए कि इस व्यापार समझौते के जरिये प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी कड़ी मेहनत, साथ ही उनके खून-पसीने को ‘बेच दिया' है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Piyush Goyal, India-US Trade Deal, Rahul Gandhi, Congress
Get App for Better Experience
Install Now