विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली आओ, सारी हीरोगिरी निकाल देंगे... हरियाणा की अभिनेत्री से 'बैड टच' पर पवन सिंह को धमकी

Pawan Singh Threatened: हरियाणा की एक्ट्रेस अंजलि राघव से बैड टच के मामले में पवन सिंह को धमकी मिली है. सोशल मीडिया पर पवन सिंह को धमकी दिए जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है.

Read Time: 4 mins
Share
दिल्ली आओ, सारी हीरोगिरी निकाल देंगे... हरियाणा की अभिनेत्री से 'बैड टच' पर पवन सिंह को धमकी
हरियाणा की एक्ट्रेस अंजलि राघव और पवन सिंह.
  • पवन सिंह के एक वीडियो में उन्होंने को-स्टार अंजलि राघव को अनुचित तरीके से टच किया दिखाया गया है.
  • अंजलि राघव ने इंस्टाग्राम पर नाराजगी जताते हुए बिना अनुमति टच को पूरी तरह गलत बताया और अपनी पीड़ा साझा की.
  • पवन सिंह को इस मामले में सोशल मीडिया पर धमकियां मिली हैं, जिसमें तीन युवकों ने उनसे मिलने की चुनौती दी है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Pawan Singh Threatened: भोजपुरी सुपरस्टार और सिंगर पवन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से देखा जा रहा है, जिसमें वह अपनी को-स्टार अंजलि राघव को गलत तरीके से टच करते देखे जा सकते हैं. यह वीडियो एक प्रमोशनल इवेंट का है, जहां दोनों अपनी नई म्यूजिक वीडियो 'सैंया सेवा करे' को प्रमोट करने पहुंचे थे. वीडियो सामने आने के बाद इस पर जमकर विवाद हो रहा है. कुछ लोग जहां पवन सिंह को ट्रोल कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अंजलि राघव पर भी सवाल उठा रहे हैं.

अंजलि राघव ने इंस्टाग्राम पर दो वीडियो अपलोड कर बयां किया दर्द

इसी बीच अंजलि राघव ने इंस्टाग्राम पर दो वीडियो अपलोड की हैं, जिनमें इस घटना के प्रति नाराजगी दिखाते हुए भोजपुरी इंडस्ट्री से दूरी बनाने का फैसला सुनाती दिख रही हैं. अपने पहले वीडियो में अंजलि ने कहा, "राम राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है क्योंकि मैं दो दिन से बहुत ज्यादा परेशान हूं. मुझे लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि लखनऊ वाली जो घटना हुई, उसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा.

अंजलि राघव यह कहती सुनाई पड़ रही है कि कुछ लोग तो उल्टा मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं. मीम्स बन रहे हैं कि मैं हंस रही थी, मजे ले रही थी. मुझे कोई पब्लिक में टच करेगा तो क्या मुझे खुशी होगी? मुझे मजे आएंगे?''

हरियाणा होता तो जनता दे देती जवाब...

अंजलि राघव ने साफ कहा कि वह किसी भी ऐसी हरकत का समर्थन नहीं करतीं जो बिना अनुमति के किसी महिला के साथ की जाए. उन्होंने कहा, ''किसी भी लड़की को उसकी इजाजत के बिना टच करना गलत है, और अगर ऐसा तरीके से किया जाए तो यह हद से ज्यादा गलत है. अगर यही हरकत हरियाणा में किसी ने की होती तो वहां की जनता खुद जवाब दे देती, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती.''

अंजलि राघव ने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का किया ऐलान

इस घटना के बाद अंजलि ने ऐलान किया कि वह अब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी. उन्होंने कहा, ''मैं एक आर्टिस्ट हूं, नई-नई चीजें करना चाहती हूं. पवन सिंह जैसे सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम का मौका मिला तो लगा कुछ नया सीखने को मिलेगा. अगर मराठी इंडस्ट्री से ऑफर आता तो भी मैं करती, लेकिन इस इंडस्ट्री ने मुझे सिर्फ तकलीफ दी.''

उन्होंने कहा कि अब वह अपने परिवार के साथ हरियाणा में खुश हैं और भोजपुरी में आगे कोई प्रोजेक्ट नहीं करेंगी. आखिर में अंजलि ने लोगों से अपील करते हुए कहा, ''आप बताइए, उस वक्त मेरी गलती क्या थी? अगर आप मेरी जगह होते, तो क्या करते? मैंने क्या गलत किया है? मैं बस यही समझ नहीं पा रही.''

पवन सिंह को धमकी देने वाले तीनों युवक.

पवन सिंह को धमकी देने वाले तीनों युवक.

पवन सिंह को मिली धमकी

दूसरी ओर इस मामले में अब पवन सिंह को धमकी भी मिली है. पवन सिंह को धमकी दिए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. डॉ. प्रकाश सिंह नामक एक्स यूजर के वॉल पर यह धमकी भरा वीडियो पड़ा है. जिसमें तीन लड़के पवन सिंह को धमकी देते नजर आ रहे हैं.

दिल्ली आओ, तुम्हारा फिल्म निकाल देंगे...

वीडियो में तीनों युवक पवन सिंह को दिल्ली आने पर देख लेने की धमकी दे रहे हैं. साथ ही कह रहे हैं कि तुम्हारी सारी हीरोगिरी निकाल देंगे. वीडियो में एक युवक खुद को बिहारी बताता है, वो कहता है कि इस वीडियो के बाद उसका पवन सिंह के प्रति सम्मान खत्म हो गया. वो पवन सिंह के पुराने विवादों का याद दिलाने हुए कहता है कि चरित्रहीन आदमी का कोई सम्मान नहीं.

यह भी पढ़ें - कोई न जाने पीर पराई... पत्नी से विवाद और अंजलि राघव की कमर छूने के बाद पहली बार सामने आए पवन सिंह

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pawan Singh, Pawan Singh Controversies, Anjali Raghav, Anjali Raghav On Pawan Singh, Anjali Raghav Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com