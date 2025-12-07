सलमान के साथ दिखे तो... लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद भी बिग बॉस में जा रहे पवन सिंह, जानें क्या कहा

pawan singh News: भोजपुरी के पावरस्टार और BJP नेता पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी मिली है. पवन सिंह के पास एक अनजान नंबर से फोन आया, जिसमें दूसरी तरफ से फोन कर रहे शख्स ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया. इस शख्स ने पवन सिंह को धमकी देते हुए कहा कि सलमान खान के साथ नजर आए तो अंजाम बुरा होगा. हालांकि बिश्नोई गैंग की इस धमकी के बाद भी पवन सिंह आज ही सलमान खान के साथ नजर आएंगे. क्योंकि पावरस्टार बिग बॉस के ग्रांड फिनाले में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं.

बिग बॉस का फाइनल आज, पवन सिंह भी होंगे शामिल

मालूम हो कि सलमान खास के लोकप्रिय शो बिग बॉस का आज फाइनल है. इस फाइनल इवेंट के लिए भोजपुरी के पावरस्टार पवन सिंह को भी बुलाया गया है. पवन सिंह बिग बॉस में जाने की तैयारी में जुटे थे, इसी बीच रविवार को उनके पास लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी भरा कॉल आया. इस कॉल के बाद पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

सलमान के साथ मंच साझा किया तो...

पवन सिंह को धमकी देने वाले शख्स ने चेतावनी दी है कि सलमान खान के साथ बिग बॉस का मंच साझा किया तो आगे इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाओगे. मिली जानकारी के अनुसार पवन सिंह के पास शनिवार को एक अनजान नंबर से कॉल आया. कॉल करने वाले शख्स ने कहा- हम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य बोल रहे हैं. तुम्हें सलमान खान के साथ मंच साझा नहीं करना है.

पवन सिंह से पैसे की भी डिमांड

मीडिया रिपोर्ट की माने तो धमकी देने वाले ने पवन सिंह से मोटी रकम की भी डिमांड की. मांग पूरी नहीं होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है. इस घटना के बाद पवन सिंह की टीम ने तुरंत पूरी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा की है, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

पवन सिंह की बढ़ाई गई सुरक्षा

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने के बाद पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. दूसरी ओर सोशल मीडिया पर उनके कई फैंस लॉरेंस गैंग को धमकी देते नजर आ रहे हैं. मालूम हो कि सलमान खान लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं. उनके घर पर लॉरेंस गैंग ने फायरिंग करवाई थी.

