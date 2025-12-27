विज्ञापन

सलमान खान और ऐश्वर्या राय का रिश्ता बहुत ही खराब मोड़ पर खत्म हुआ था. सलमान और ऐश्वर्या के बीच जब सब खराब हुआ तो उन्हें उनके एटिट्यूड से प्रॉब्लम होने लगी थी.

ऐश्वर्या राय से परेशान हो गए थे सलमान खान, खुद को वहीदा रहमान समझती है, दिल दे चुके सनम एक्ट्रेस का खुलासा, वो हर रात आते थे और
ऐश्वर्या राय के एटिट्यूड से परेशान थे सलमान खान
नई दिल्ली:

ऐश्वर्या राय और सलमान खान बॉलीवुड के पावर कपल में से एक हुआ करते थे. उनकी लव स्टोरी फिल्म हम दिल दे चुके सनम से शुरू हुई थी. हालांकि उनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया था और बहुत ही खराब नोट पर ये खत्म हुआ था. सलमान खान ऐश्वर्या राय के एटिट्यूड से बहुत परेशान थे इस बारे में एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी ने खुलासा किया था. उन्होंने बताया था कि ऐश्वर्या से मिलने के लिए सलमान फिल्म के सेट पर आया करते थे. हिमानी ने रेड एफएम को दिए इंटरव्यू में सलमान और ऐश्वर्या के रिलेशनशिप के बारे में बताया था.

रोज मिलने आते थे सलमान

हिमानी शिवपुरी ने कहा था- एक समय था जब वो और सलमान बहुत अच्छे रिलेशन में थे, इसलिए सलमान हर रात आते थे और सुबह चले जाते थे. हालांकि, सलमान ऐश्वर्या को लेकर बहुत पजेसिव थे, और उनके सेट पर बार-बार जाने से यह साफ हो गया था. लेकिन, जब उनके बीच रिश्ते खराब होने लगे, तो सलमान ऐश्वर्या से परेशान हो गए, और हिमानी ने यह सब देखा. जब ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन के साथ रोहन सिप्पी के एक प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रही थीं, तो सलमान अचानक वहां आ गए और ऐश्वर्या के रवैये पर अपनी नाराजगी जाहिर की.

सलमान करते थे गुस्सा

हिमानी ने बताया कि सलमान ने उनसे कहा- क्या है? इसको समझाओ. वहीदा रहमान को देखे. अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है. मैं उससे कहती थी कि शांत हो जाओ, चुप रहो.

ऐश्वर्या ने ब्रेकअप पर तोड़ी थी चुप्पी

सलमान खान के साथ ब्रेकअप होने के बाद ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू में इस बारे में बात की थी. उन्होंने कहा था-सलमान और मेरा पिछले मार्च में ब्रेकअप हो गया था, लेकिन वह इस बात को मान नहीं पा रहा था. ब्रेकअप के बाद वह मुझे फोन करके बकवास बातें करता था. उसे मुझ पर अपने को-स्टार्स के साथ अफेयर होने का भी शक था. मेरा नाम अभिषेक बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक, सबके साथ जोड़ा गया. कई बार सलमान ने मेरे साथ हाथापाई भी की, शुक्र है कि कोई निशान नहीं पड़ा और मैं ऐसे काम पर जाती थी जैसे कुछ हुआ ही न हो.

