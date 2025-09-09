विज्ञापन
'आपके गुरु लंगर कक्षों में चार IED', पटना में तख्त श्री हरमंदिर साहब को बम से उड़ाने की धमकी

पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर साहब को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिली है. किसी अनहोनी की घटना को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कारणों से कुछ देर के लिए लोगों को सावधानी बरतने का आग्रह किया गया.

पटना:

बिहार की राजधानी पटना के तख्‍त श्री हरमंदिर साहब को आरडीएक्स से उड़ने की धमकी मिली है. इस धमकी के बाद पूरे हरमंदिर साहब गुरुद्वारा में हाई अलर्ट कर दिया गया है. जीमेल से मिली धमकी के बाद प्रबंधन कमेटी के लोगों ने इसकी सूचना पटना के जिला अधिकारी, वरीय आरक्षित अधीक्षक, पटना सिटी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, चौक थाना प्रभारी को दी. सूचना मिलने के बाद पटना के बम निरोधक दस्ते की एक टीम ने तख्त श्री हरमंदिर साहब के चप्पे चप्पे का जायजा लिया.

धमकी का मेल किसके द्वारा और कहां से आया?

बम निरोधक दस्ते जांच में फिलहाल कुछ भी हाथ नहीं लगा है. इस मामले को लेकर पटना सिटी के चौक थाना प्रभारी मनजीत ठाकुर ने बताया कि तख्त श्री हरमंदिर साहब के एक अधिकारी के मेल पर पटना साहिब को आरडीएक्स से उड़ने की धमकी मिली थी. उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद पूरे गुरुद्वारा परिसर को गहराई से जांच की गई. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मेल किसके द्वारा और कहां से आया था.

ई-मेल में क्‍या लिखा है...

वही, प्रबंधन कमेटी के जगजीत सिंह ने बताया कि मेल में लिखा गया, 'आपके गुरु लंगर कक्षों में चार RDX आधारित IEDs मौजूद हैं. विस्फोट से पहले भी वीआईपी और कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकले. इस मेल के बाद पूरे गुरुद्वारा परिसर में अपराध-तफरी मच गई. प्रबंधन कमेटी के लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी. तब जाकर प्रशासन के द्वारा पूरे हरमंदिर साहिब परिसर के चारों तरफ जांच की गई. जांच के दौरान यहां दर्शन करने आने वाले लोगों को फिलहाल रोक दिया गया था. 

जगजीत सिंह ने बताया कि किसी अनहोनी की घटना को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कारणों से कुछ देर के लिए लोगों को सावधानी बरतने का आग्रह किया गया था. फिलहाल पूरे जांच के बाद कुछ भी संदिग्‍ध नहीं पाया गया है. इससे यह लगता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा यह फेक ईमेल किया गया है.

