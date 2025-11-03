विज्ञापन
चलती ट्रेन से गिरते-गिरते बचा यात्री, RPF जवानों ने दिखाई फुर्ती, सेकेंडों में टला बड़ा हादसा

रेलवे स्टेशनों पर अकसर हादसे ट्रेन में चढ़ने या उतरने के दौरान ही होते हैं. लोग ट्रेन के रुकने से पहले ही उतरना शुरू कर देते हैं और उसी में दुर्घटना हो जाती है.

  • नासिक के ईगतपुरी स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहे यात्री को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने बचाया.
  • ट्रेन नंबर 12137 की घटना में प्रधान आरक्षक सोमनाथ कराड़ और आरक्षक पवन कुमार ने समय पर कार्रवाई की.
  • यात्री का संतुलन बिगड़ने पर दोनों जवानों ने तुरंत दौड़कर उसे ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरने से बचाया.
नासिक के ईगतपुरी स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया.  1 नवंबर को चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा एक यात्री अचानक फिसलकर गिरने वाला था, लेकिन मौके पर मौजूद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) के जवानों ने अपनी फुर्ती और सूझबूझ से उसकी जान बचा ली. ट्रेन में सवार गेट पर खड़े सभी लोग इस घटना को देखते रह गए. उन्हें जवानों को शाबासी देने का मौका भी नहीं मिला, मगर प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों ने जमकर तारीफ की.

घटना यात्री ट्रेन नंबर 12137 का बताया जा रहा है. ट्रेन जब ईगतपुरी स्टेशन से चलने लगी, तभी एक यात्री जल्दबाजी में चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगा.

इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच गिरने ही वाला था कि मौके पर ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक सोमनाथ कराड़ और आरक्षक पवन कुमार ने तुरंत स्थिति को भांप लिया. दोनों जवानों ने बिना एक पल गंवाए दौड़ लगाई और यात्री को पकड़कर सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर खींच लिया. उनकी तत्परता से एक बड़ा हादसा होने से टल गया.

रेलवे स्टेशनों पर अकसर हादसे ट्रेन में चढ़ने या उतरने के दौरान ही होते हैं. लोग ट्रेन के रुकने से पहले ही उतरना शुरू कर देते हैं और उसी में दुर्घटना हो जाती है. इसी तरह देर से पहुंचने पर लोग ट्रेन में सवार होने के लिए चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते हैं. कई तो भारी सामान लिए हुए ही चढ़ने लगते हैं. इसी में बैलेंस इधर-उधर होने पर ट्रेन के नीचे आने से मौत हो जाती है.

