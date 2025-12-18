'पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारे भाई जैसे',TMC नेता कृष्ण दास ने का चौंकाने वाला बयान

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक नेता का बयान इन दिनों सुर्खियों में है. जलपाईगुड़ी ज़िले के टीएमसी नेता कृष्ण दास ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे भाई जैसे हैं. कृष्ण दास ने अपने बयान में आगे कहा कि पड़ोसी के साथ एक संबंध होने चाहिए. अगर पास वाले घर में रह रहे लोगो के साथ हमारे एक संबंध होंगे तो बाहर से आकर कोई हम पर आक्रमण नहीं कर पाएगा.

उन्होंने आगे कहा कि मैं एक बात कहूंगा, बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, सिर्फ पड़ोसी ही नहीं, हमारे भाई हैं. हमारे देश से बटवारे के बाद यह दोनों देश बने हैं. हमको लड़ाई करनी चाहिए चीन से,लड़ाई करने चाहिए इंग्लैंड से. जिन लोगो ने 200 साल शासन किया और अत्याचार किया. लेकिन हमारे भाई (पाकिस्तान, बांग्लादेश) के साथ ख़राब बातें करना, झगड़ा करना, समय खराब करना ठीक नहीं हैं.

आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब TMC के नेता ने कोई विवादित बयान दिया हो.कुछ महीने पहले ही तृणमूल नेता मदन मित्रा का एक बयान काफी सुर्खियों में रहा था. उन्होंने उस दौरान कहा था कि सबको केवल दस मिनट में सबक सिखा दिया जाएगा. उनका ये बयान पश्चिम बंगाल सचिवालय तक भाजपा के मार्च के दौरान हिंसा और पुलिस पर हमले को लेकर आया था.

उन्होंने कहा था कि टीएमसी भाजपा की "विघटनकारी नीतियों" के लिए प्रतिशोध की कार्रवाई के पक्ष में नहीं है.टीएमसी विधायक ने कहा था कि वह केवल भाजपा को बताना चाहते हैं कि टीएमसी क्या कर सकती है लेकिन उस हद तक नहीं जाएगी.मित्रा के बयान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा कि टीएमसी नेता तेजी से खतरनाक टिप्पणियां कर रहे हैं और लोगों का समर्थन उन्होंने खो दिया है.