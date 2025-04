पहलगाम के गुनहगारों को धरती के आखिर छोर तक ढूंढा जाए. उन्हें और उनके आकाओं को ऐसी सजा दी जाएगी, जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की होगी. उनके ठिकाने मिट्टी में मिला दिए जाएंगे. पीएम मोदी की इस ललकार के साथ दुनिया के देशों के आवाज भी जुड़ने लगी है. दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका आतंक के खिलाफ मुहिम में भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है. पाकिस्तान की ऑलआउट वॉर की गीदड़भभकी के बीच अमेरिका ने शुक्रवार को साफ संकेत दे दिया कि आंतकियों को ढूंढकर मारने के किसी भी ऑपरेशन में वह भारत का समर्थन करेगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को पीएम मोदी से फोन पर बात की थी. उन्होंने कहा था कि इस ‘जघन्य हमले' के दोषियों को न्याय के दायरे में लाने में अमेरिका भारत के साथ खड़ा. गुरुवार को अपने विमान एयरफोर्स वन में पत्रकारों के सवालों पर भी ट्रंप के जवाब की दो लाइनें गौर करने लायक हैं. उन्होंने कहा,

-उस सीमा पर 1500 सालों से तनाव रहा है, इसलिए आप जानते हैं, यह वैसा ही है जैसा रहा है.

-लेकिन वे इसे किसी न किसी तरह सुलझा लेंगे.

#WATCH | On #PahalgamTerroristAttack, US President Donald Trump says, "I am very close to India and I'm very close to Pakistan, and they've had that fight for a thousand years in Kashmir. Kashmir has been going on for a thousand years, probably longer than that. That was a bad… pic.twitter.com/R4Bc25Ar6h