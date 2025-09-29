मैं टीम इंडिया के साथ... पहलगाम हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता बोले

पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए विनय नरवाल के पिता ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय टीम के उस फैसले की खुलेआम सराहना की है जिसमें खिलाड़ियों ने ट्रॉफी स्वीकार न करने का निर्णय लिया. विनय नरवाल के पिता ने कहा कि टीम ने ऐसा कर के सही संदेश दिया है कि खेल और आतंकवाद अलग-अलग बातें हैं. विनय के पिता ने कहा कि भारतीय टीम ने ऐसा करके सही संदेश दिया कि खेल अलग चीज है. वे खेल के मैदान में जो करते हैं, उसकी हमें कद्र है.

बताते चलें कि भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को एक बार फिर से उसकी औकात दिखाई. अच्छी शुरुआत के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गए. इस दौरान हारिस रऊफ को जसप्रीत बुमराह ने ऐसा जवाब दिया, जिसे सिर्फ वह नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान याद रखेगा.पाकिस्तान अपने 8 विकेट गंवा चुका था. क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए हारिस रऊफ थे और 18 वां ओवर जसप्रीत बुमराह कर रहे थे. रऊफ एक चौका लगा चुके थे लेकिन बुमराह ने अपने ओवर की पांचवीं गेंद पर रऊफ का ऑफ स्टंप उखाड़ दिया. रऊफ को बुमराह की गेंद ही समझ नहीं आई. बुमराह ने रऊफ को बोल्ड करने के बाद दाहिना हाथ ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाया.



बुमराह ने अपने इस अंदाज से हारिस रऊफ को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया. दरअसल, 21 सितंबर को हुए मैच में रऊफ फील्डिंग करते हुए बार-बार हाथ को ऊपर ले जाकर नीचे ला रहे थे. वह राफेल गिराए जाने का झूठा इशारा कर रहे थे, जिसे देख पाकिस्तानी जनता खुश हो रही थी. जसप्रीत बुमराह ने रऊफ को बोल्ड कर जो इशारा किया, वह स्पष्ट संकेत था कि किसने एयरक्राफ्ट गिराया और कैसे गिराया जाता है.



बात मैच की करें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान और फखर जमान की जोड़ी ने तेज और मजबूत शुरुआत दी थी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 9.4 ओवर में पहले विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी की. साहिबजादा फरहान 38 गेंद पर 3 छक्के और 5 चौके की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए. भारत के खिलाफ यह उनका लगातार दूसरा अर्धशतक था. फखर जमान 35 गेंद पर 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 46 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिका और पूरी टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर सिमट गई.



भारत के लिए कुलदीप यादव ने फिर बेहतरीन गेंदबाजी की. कुलदीप ने 4 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट लिए. अक्षर पटेल ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की और 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिए. वरुण च्रकवर्ती ने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए. जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए.