कौन है साजिद जट्ट, जिसके खिलाफ पहलगाम हमले में NIA ने की चार्जशीट दायर

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को पहलगाम आतंकी हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. चार्जशीट में पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर साजिद जट्ट का नाम भी शामिल है. पाकिस्तानी आतंकी साजिद जट्ट उर्फ हबीबुल्लाह मलिक NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है. लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और उसके फ्रंट संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) का टॉप कमांडर साजिद जट्ट जम्मू-कश्मीर में हुए कई बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड रहा है.

कौन है साजिद जट्ट?

साजिद जट्ट पाकिस्तानी नागरिक है, पंजाब प्रांत के कसूर जिले का रहने वाला है. साजिद जट्ट असली नाम हबीबुल्लाह मलिक है. लेकिन साजिद जट्ट कई उर्फ नामों से भी जाना जाता है जैसे सैफुल्लाह, नूमी, नुमान, लंगड़ा, अली साजिद, उस्मान हबीब, शानी. अक्टूबर 2022 में साजिद जट्ट को UAPA के तहत ‘व्यक्तिगत आतंकी' घोषित किया गया था.

साजिद जट्ट कहां से कर रहा है ऑपरेट?

पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित LeT हेडक्वार्टर से संचालन की आशंका जांच एजेंसियों को है. साजिद जट्ट TRF का ऑपरेशनल चीफ तो है ही साथ ही घाटी में भर्ती, फंडिंग और घुसपैठ का जिम्मा भी साजिद जट्ट का है.

₹2023–2025 के बड़े आतंकी हमले, जिनसे जुड़ा नाम साजिद जट्ट का नाम

धांगरी नरसंहार (जनवरी 2023, राजौरी) – 7 नागरिकों की हत्या, मुख्य साजिशकर्ता साजिद जट्ट.

IAF काफिले पर हमला (मई 2024, पुंछ) – एक जवान शहीद

रीसी बस हमला (जून 2024) – तीर्थयात्रियों से भरी बस पर हमला, हैंडलर की भूमिका

पहलगाम आतंकी हमला (अप्रैल 2025) – पर्यटकों पर हमला, 26 की मौत, मास्टरमाइंड होने का शक

NIA की बड़ी कार्रवाई