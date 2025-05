Operation Sindoor: 9 टारगेट, 24 मिसाइल और टाइम एक, 25 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी पढ़िए

Operation Sindoor: 7 मई 2025, बुधवार रात 1.31 बजे. रात के सन्नाटे में सेना के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने खलबली मचा दी. भारतीय सेना और वायुसेना की जोड़ी चुपचाप वह कर चुकी थी, जो 1971 के बाद कभी नहीं हुआ था. कुछ ही देर पहले 25 मिनट तक चला ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो चुका था. पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर उसके दिल कहे जाने वाले पंजाब के बहावलपुर से लेकर PoK में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइलों और फाइटर जेट्स ने मिट्टी में मिला दिया था. यह ऑपरेशन इतने गुप्त तरीके से हुआ कि अलर्ट पर बैठी पाकिस्तानी सेना को खबर तक नहीं लगी.

भारतीय सेना की ओर से मंगलवार-बुधवार की रात 25 मिनट तक चले ‘ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान स्थित आतंकियों के 9 ठिकानों पर अटैक किया गया. इस एयर स्ट्राइक के बारे में भारतीय सेना, वायुसेना और विदेश मंत्रालय ने संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग के जरिए जानकारी दी.

इस प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि 25 मिनट में आतंकियों की पनाहगाहों को चुन-चुन कर मिट्टी में मिलाया गया. इनमें वो ठिकाने भी थे जहां कभी कसाब और हेडली जैसे आतंकियों को ट्रेनिंग मिला था.

1.05 से 1.30 मिनट तक 25 मिनट की कार्रवाई

वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मंगलवार-बुधवार देर रात 1 बजकर 5 मिनट से 1 बजकर 30 मिनट के बीच ये हमला किया गया था. पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' लॉन्च किया. नौ आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया और उन्हें सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया.

OPERATION SINDOOR



Target 2 – Gulpur Terrorist Camp at Kotli.

Distance – 30 Km from Line of Control (POJK).

Control Center and Base of Lashkar-e-Taiba (LeT)

Used for revival of terrorism in Jammu and Kashmir.



DESTROYED AT 1.08 AM on 07 May 2025.