'ऑपरेशन सिंदूर' : पहलगाम हमले का लिया बदला, पाकिस्तान में भारत की एयर स्ट्राइक पर किसने क्या कहा

भारतीय सशस्त्र बलों ने बुधवार को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया, जिसमें पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान और पीओजेके में 9 आतंकवादी शिविरों पर सटीक हमले किए गए. इस ऑपरेशन पर भारत के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

'ऑपरेशन सिंदूर' पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत माता की जय, आतंकिस्तान के खिलाफ भारत का #OperationSindoor जय हिंद !

ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत माता की जय!

आनंद महिंद्रा ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'हमारी प्रार्थनाएँ हमारी सेनाओं के साथ हैं. एक राष्ट्र…हम सब एक साथ खड़े हैं.

Our prayers are with our forces…



One nation…Together we Stand pic.twitter.com/7Ee30rZ8ew