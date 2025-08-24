कर्नाटक विधायक ने सट्टा कारोबार से कमाई अथाह दौलत, ईडी ने मारा छापा तो खुला राज

कर्नाटक कैश कांड में ईडी ने बड़े खुलासे किए हैं. ईडी के रडार पर कांग्रेस MLA केसी वीरेंद्र उर्फ केसी बॉस का बेटा और दोनों भाई आ गए हैं. ईडी ने उनके बेटे पृथ्वी एन राज और भाई के सी थिप्पेस्वामी और दूसरे भाई के सी नागराज के यहां से बड़ी मात्रा में दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद किए हैं.

छापेमारी में ईडी को क्‍या-क्‍या मिला?

12 करोड़ रुपए कैश (जिसमें 1 करोड़ विदेशी करेंसी)

करीब 6 करोड़ का सोना

लगभग 10 किलो चांदी

17 बैंक खाते और 2 लॉकर फ्रीज़

प्रॉपर्टी से जुड़े कई दस्तावेज और अन्य सबूत

20 महंगी गाड़ियों का काफिला

आरोप है कि उनका बेटा और भाई केसी थिप्पेस्वामी ऑनलाइन सट्टे का पूरा नेटवर्क चलाते हैं. दुबई में बैठकर तीन कंपनियों के जरिए ये पूरा नेटवर्क चलाते हैं. ईडी इन दोनों को गिरफ्तार कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक दोनों अभी दुबई में हैं. के सी वीरेंद्र के पास 0003 नंबर वाली 20 महंगी गाड़ियों का काफिला है. उसके पास दुनिया के कई देशों के सबसे महंगे कसीनो की मेंबरशिप कार्ड और रिवार्ड कार्ड हैं.

यही नहीं दुनिया के सबसे महंगे लास वेगास के MGM casino कसीनो की मेंबरशिप भी उसके पास है. इसके अलावा Metropolitan Casino, Bellagio Casino, Marina Casino, Casino Jewel की मेंबरशिप भी उसके पास है. MLA के पास बड़ी संख्या में अलग-अलग बैंकों से डेबिट और क्रेडिट कार्ड हैं.

उसके पास देश के कई बड़े होटलों जैसे Taj, Hyatt और Leela के Luxury Hospitality Membership Cards हैं. गोवा के 5 कसीनो में उसका पैसा लगा है, जिनमें Puppy's Casino Gold, Ocean Rivers Casino, Puppy's Casino Pride, Ocean 7 Casino, Big Daddy Casino हैं. ईडी को जो दस्तावेज और डिजिटल डाटा मिला है, उसकी जांच की जा रही है. मनी ट्रेल के रूट को देखा जा रहा है.

कब पड़े ईडी के छापे

आपको बता दें कि कर्नाटक के बेंगलुरु ज़ोनल ऑफिस की प्रवर्तन निदेशालय टीम ने 22 और 23 अगस्त 2025 को देशभर में कई जगह छापेमारी की गई. 31 जगहों पर छापेमारी हुई, जिनमें गंगटोक, चित्रदुर्गा, बेंगलुरु, हुबली, जोधपुर, मुंबई और गोवा शामिल हैं. गोवा के पांच बड़े कैसीनो, पप्पी'ज़ कैसीनो गोल्ड, ओशन रिवर्स कैसीनो, पप्पी'ज़ कैसीनो प्राइड, ओशन 7 कैसीनो और बिग डैडी कैसीनो में भी रेड की गई. यह कार्रवाई चित्रदुर्ग जिले के विधायक केसी वीरेन्द्र और उनके नेटवर्क पर हुई है.

कांग्रेस विधायक गिरफ्तार

आरोप है कि वीरेन्द्र कई ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट्स (जैसे King567, Raja567) चला रहे थे. ईडी को छापेमारी के दौरान कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन की परतें छिपाने के खेल की तरफ इशारा करते हैं. इसी आधार पर केसी वीरेन्द्र को 23 अगस्त को गंगटोक से गिरफ्तार किया गया और उन्हें कोर्ट में पेश कर ट्रांज़िट रिमांड पर बेंगलुरु भेजा गया. फिलहाल ईडी की जांच जारी है.