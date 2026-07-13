विज्ञापन
विशेष लिंक

पत्नी ने गुस्‍से में पत‍ि के स‍िर पर फेंक कर मारा मोबाइल, चली गई जान; घरेलू झगड़े का हुआ खौफनाक अंत

ओडिशा के बलांगीर पति‍-पत्नी के बीच मामूली झगड़े का खौफनाक अंत हो गया. पत्नी द्वारा फेंका गया मोबाइल पत‍ि के स‍िर पर इतनी तेज लगा क‍ि उसकी मौत हो गई.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
पत्नी ने गुस्‍से में पत‍ि के स‍िर पर फेंक कर मारा मोबाइल, चली गई जान; घरेलू झगड़े का हुआ खौफनाक अंत
  • डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद शख्‍स को नहीं बचाया जा सका
  • पुलिस ने मौत की वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है
  • पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी
घटना के पीछे मुख्य विवाद क्या था?

ओडिशा के बलांगीर ज‍िले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां आपसी व‍िवाद के दौरान पत्नी ने पत‍ि के स‍िर पर मोबाइल मार दि‍या, ज‍िससे उसकी मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, यह घटना बलांगीर टाउन थानाक्षेत्र के चिमिनीभाटी पाड़ा इलाके की है. शुरुआती जांच में पता चलता है कि पति-पत्नी के बीच घर पर झगड़ा हुआ. झगड़े के दौरान पत्नी ने कथित तौर पर अपने पति के सिर पर मोबाइल फोन से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. 


घायल व्यक्ति को तुरंत बलांगीर के ज़िला मुख्यालय अस्पताल (DHH) ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया गया. डॉक्टरों ने जब उसकी हालत में सुधार देखा, तो उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और वह घर लौट आया. हालांकि, घर पहुंचने के कुछ ही देर बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई. परिवार वाले उसे इमरजेंसी इलाज के लिए वापस ज‍िला मुख्यालय अस्पताल ले गए, लेक‍िन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका और उसे मृत घोषित कर दिया गया. 

पोस्‍टमार्टम र‍िपोर्ट का इंतजार 

इस घटना के बाद पुलिस ने मौत की वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. अधिकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार कर रहे हैं, जिससे मामले में और स्पष्टता मिलने की उम्मीद है. इस घटना ने स्थानीय लोगों को चौंका दिया है. पुलिस ने कहा कि पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

 यह भी पढ़ें- प्रेम‍िका के भाई ने बातचीत के ल‍िए बुलाया और सीने में घोंप द‍िया चाकू, द‍िल्‍ली में 17 साल के लड़के की बेरहमी से हत्‍या

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Odisha, Bolangir, Crime In Odisha, Husband Wife Fight, Wife Killed Husband
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com