ओडिशा के बलांगीर ज‍िले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां आपसी व‍िवाद के दौरान पत्नी ने पत‍ि के स‍िर पर मोबाइल मार दि‍या, ज‍िससे उसकी मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, यह घटना बलांगीर टाउन थानाक्षेत्र के चिमिनीभाटी पाड़ा इलाके की है. शुरुआती जांच में पता चलता है कि पति-पत्नी के बीच घर पर झगड़ा हुआ. झगड़े के दौरान पत्नी ने कथित तौर पर अपने पति के सिर पर मोबाइल फोन से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.



घायल व्यक्ति को तुरंत बलांगीर के ज़िला मुख्यालय अस्पताल (DHH) ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया गया. डॉक्टरों ने जब उसकी हालत में सुधार देखा, तो उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और वह घर लौट आया. हालांकि, घर पहुंचने के कुछ ही देर बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई. परिवार वाले उसे इमरजेंसी इलाज के लिए वापस ज‍िला मुख्यालय अस्पताल ले गए, लेक‍िन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका और उसे मृत घोषित कर दिया गया.

पोस्‍टमार्टम र‍िपोर्ट का इंतजार

इस घटना के बाद पुलिस ने मौत की वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. अधिकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार कर रहे हैं, जिससे मामले में और स्पष्टता मिलने की उम्मीद है. इस घटना ने स्थानीय लोगों को चौंका दिया है. पुलिस ने कहा कि पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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