पुणे केतन मर्डर केस के बाद अब ओडिशा में खौफनाक वारदात! पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या

Odisha Murder Case: ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले से रिश्तों को झकझोर देने वाला एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है. रेंगाली थाना क्षेत्र में एक 38 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी और उसके पुरुष मित्र को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि घरेलू विवाद के दौरान दोनों ने मिलकर व्यक्ति पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद शव को खेत में बने जलभराव वाले गड्ढे में फेंककर मामले को छिपाने की कोशिश की गई. हालांकि पुलिस ने फॉरेंसिक जांच, तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर कुछ ही घंटों में मामले का खुलासा कर दिया. घटना के बाद पूरे इलाके में चर्चा और सनसनी का माहौल है.

खेत में मिला शव, शुरू हुई जांच

मामला झारसुगुड़ा जिले के रेंगाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सागरपाली साहूपाड़ा डुंगरीपाड़ा गांव का है. मृतक की पहचान 38 वर्षीय शक्तिधर साहू के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार अगले दिन गांव के पास एक खेत में जलभराव वाले गड्ढे में शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण शुरू किया. शव की स्थिति को देखते हुए प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई गई.

Odisha Murder Case: खेत में शव

परिवार में रहता था विवाद

पुलिस जांच में सामने आया कि शक्तिधर साहू अपनी पत्नी गीता मिर्धा के साथ रह रहे थे. दोनों की दो बेटियां भी हैं. बताया जा रहा है कि परिवार में लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी रहती थी. घरेलू तनाव और अन्य कारणों को लेकर अक्सर कहासुनी होती थी. पुलिस इन्हीं परिस्थितियों को भी जांच का हिस्सा बना रही है.

रात में हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार 23 जून की रात शक्तिधर साहू, उनकी पत्नी गीता मिर्धा और गीता के परिचित टिकिनू किसान के बीच विवाद हुआ था. आरोप है कि बहस के दौरान स्थिति बिगड़ गई. जांच में सामने आया कि झगड़े के बाद शक्तिधर साहू गंभीर रूप से घायल हो गए. बाद में उनकी मौत हो गई. पुलिस मामले में परिस्थितियों और घटनाक्रम की विस्तृत जांच कर रही है.

Odisha Murder Case: हत्या में उपयोग किया गया हथियार

शव को खेत में फेंकने का आरोप

जांच एजेंसियों के अनुसार हत्या के बाद शव को गांव के नजदीक खेत में बने जलभराव वाले गड्ढे में फेंक दिया गया था. पुलिस का मानना है कि ऐसा घटना को छिपाने और जांच को गुमराह करने के उद्देश्य से किया गया. हालांकि घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों ने मामले की दिशा बदल दी.

फॉरेंसिक और डॉग स्क्वॉड की मदद से खुलासा

घटना की जांच के दौरान फॉरेंसिक विशेषज्ञों और डॉग स्क्वॉड की टीम को बुलाया गया. मौके से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए. तकनीकी विश्लेषण, पूछताछ और घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने कुछ ही घंटों में मामले की कड़ियां जोड़ लीं. बताया गया कि पुलिस ने लगभग छह घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर लिया.

दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में गीता मिर्धा और टिकिनू किसान को गिरफ्तार कर लिया है. जांच के दौरान उनके पास से खून से सने कपड़े, एक संदिग्ध लकड़ी का टुकड़ा और अन्य सामग्री बरामद किए जाने की जानकारी दी गई है. बरामद वस्तुओं की जांच की जा रही है. दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है.

हर पहलू से जांच जारी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है. जांच दल यह पता लगाने में जुटा है कि घटना के पीछे केवल तत्काल विवाद था या अन्य कारण भी जुड़े हुए थे. साथ ही पुलिस पूरे घटनाक्रम, आरोपियों की भूमिका और उपलब्ध साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है ताकि मामले के सभी पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके.

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