ड्राइवर ने ट्रक धीमा किया, निशाना लिया और फिर गौवंश को कुचल दिया... सिर्फ पशु नहीं इंसानियत भी मर गई

जेनापुर पुलिस सीमा के अंतर्गत मुकुंदपुर गांव से एक खौफनाक फुटेज सामने आई है, जिसमें एक ड्राइवर अपने ट्रक से जानबूझकर सड़क पर बैठी एक गाय को कुचलता दिखाई दे रहा है.

ड्राइवर ने ट्रक धीमा किया, निशाना लिया और फिर गौवंश को कुचल दिया... सिर्फ पशु नहीं इंसानियत भी मर गई
  • ओडिशा के जाजपुर जिले में एक ट्रक ड्राइवर ने जानबूझकर सड़क पर बैठी गाय को अपने ट्रक से कुचल दिया.
  • ड्राइवर ने गाड़ी धीमी कर गाय को निशाना बनाया और भारी ट्रक को सीधे असहाय जानवर पर चढ़ा दिया.
  • स्थानीय लोगों इस क्रूर घटना को देखकर बेहद आहत हैं और उन्‍होंने ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
जाजपुर:

एक आदमी में सिर्फ एक ही शख्‍स नहीं होता, उसमें होते हैं बहुत से शख्‍स जो अलग-अलग मौकों पर अलग-अलग तरह से व्‍यवहार करते हैं. यदि किसी आदमी की असलियत को जानना हो तो उसे या भीड़ में जाना जा सकता है या नितांत अकेलेपन में, जहां वह सब कुछ करने के लिए स्‍वतंत्र होता है. ओडिशा के जाजपुर से सामने आया एक मामला इंसानी क्रूरता, दूसरों के जीवन के प्रति उदासीनता और मरती इंसानियत की घिनौनी कहानी कहता है.

जेनापुर पुलिस सीमा के अंतर्गत मुकुंदपुर गांव से एक खौफनाक फुटेज सामने आई है, जिसमें एक ड्राइवर अपने ट्रक से जानबूझकर सड़क पर बैठी एक गाय को कुचलता दिखाई दे रहा है. यह कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि ड्राइवर की क्रूरता का प्रमाण है. ड्राइवर ने गाड़ी धीमी की, निशाना साधा और फिर भारी ट्रक को सीधे उस असहाय जानवर पर चढ़ा दिया और फिर मौके से भाग गया. गाय की तुरंत मौत हो गई.

गाय की मौत से आहत स्‍थानीय लोग

ये दृश्य इतने विचलित करने वाले हैं कि कई स्थानीय लोगों ने कहा कि वे पूरी क्लिप देखने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाए. इस घटना से व्यापक गुस्सा भड़क उठा है और ग्रामीणों ने ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

कई लोगों को सबसे ज्‍यादा परेशान करने वाली बात सिर्फ गाय की मौत नहीं, बल्कि उसके पीछे की मंशा लगी. लोगों ने कहा कि क्या जानवर का गुनाह सिर्फ ये था कि वो सड़क पर था? क्या ड्राइवर गाड़ी धीमी नहीं कर सकता था या दूसरा रास्ता नहीं ले सकता था? क्या क्रूरता ही एकमात्र विकल्प था?

ट्रक जब्‍त, आरोपी ड्राइवर फरार 

पुलिस अधिकारियों ने ट्रक को जब्त कर लिया था. हालांकि चालक अभी भी फरार हैं. वह उसी इलाके का निवासी बताया जा रहा है. इस बीच, स्थानीय लोग उस अमानवीय ट्रक ड्राइवर की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है, लेकिन गहरे जख्‍म अभी भी बने हुए हैं. यह याद दिलाते हुए कि जब इंसान के दिलों से सहानुभूति खत्म हो जाती है तो समाज खुद अपनी आत्मा खोने लगता है.

