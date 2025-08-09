विज्ञापन
ओडिशा: पहले किया गर्लफ्रेंड को किडनैप, फिर दोस्त बुलाकर किया गैंगरेप का प्रयास

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. साथ ही पुलिस जानकारी मिलने के बाद फरार हुए उसके दोस्तों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने में लगी हुई है.

ओडिशा के मयूरभंज जिले के उदाला इलाके में एक चौंकाने वाली और शर्मनाक घटना सामने आई है. नाबालिग लड़की के प्रेमी ने ट्यूशन जाते समय पहले किडनैप किया, फिर अपने चार दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने की कोशिश की. हालांकि लड़की किसी तरह उनके चंगुल से भाग निकली. इसके बाद पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत उदला पुलिस थाने में दर्ज कराई.

क्या है पूरी घटना

उदला पुलिस थाने के आईआईसी बनमाली बारिक ने जानकारी देते हुए बताया कि, 'प्रज्ञासु दास बाबू, जो लड़की का प्रेमी है, और उसके चार दोस्त 4 अगस्त को लड़की को घुमाने के बहाने पास के जंगल में ले गए. वहां लड़की के अकेलेपन का फायदा उठाकर उन्होंने उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन लड़की किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर घर पहुंच गई.

पुलिस ने किया मामला दर्ज

लड़की की आपबीती जानने के बाद, परिवार के सदस्यों ने आरोपी प्रज्ञासु दास बाबू और उसके दोस्तों के खिलाफ उदाला पुलिस थाने में अपहरण और बलात्कार की लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने बताया है कि शिकायत के आधार पर लड़की के प्रेमी प्रज्ञासु दास बाबू और चार अन्य के खिलाफ मामला (संख्या 314) दर्ज किया गया है.

पुलिस ने आरोपी के किया कोर्ट में पेश

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. साथ ही पुलिस जानकारी मिलने के बाद फरार हुए उसके दोस्तों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने में लगी हुई है. इस बीच, पुलिस ने घटना को लेकर लड़की का बयान दर्ज कर लिया है. ये घटना सामने आने के बाद स्थानीय निवासियों में खलबली मच गई है और उन्होंने सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

