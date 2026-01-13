ओडिशा में स्नैक पैकेट से निकले खिलौने को आग में फेंका, 8 साल के बच्चे की चली गई आंख

ओडिशा के बालांगीर जिले के पटनागढ़ में एक दुखद घटना में आठ साल के बच्चे की एक आंख की रोशनी चली गई. दावा किया जा रहा है कि एक स्नैक पैकेट के अंदर मिला खिलौना आग में फेंकने पर कथित तौर पर फट गया और इसके कारण हुए विस्‍फोट के कारण बच्चे की आंख को नुकसान पहुंचा. अब इस घटना के बाद बच्‍चे के माता-पिता ने इस उत्पाद पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है. वहीं बच्‍चे की मां का रो-रोकर बुरा हाल है.

यह घटना रविवार शाम को टिटिलागढ़ पुलिस स्टेशन क्षेत्र की है. खबरों के अनुसार, पीड़ित अंकेश हरपाल कक्षा 3 का छात्र है. और शागदघाट गांव के लाब हरपाल का बेटा है. दावा किया जा रहा है कि उसने एक स्थानीय दुकान से पांच रुपये का 'लाइटहाउस' कॉर्न पफ पैकेट खरीदा था.

खिलौने को आग में फेंका, हुआ विस्‍फोट

रिपोर्ट के मुताबिक, स्नैक खाने के बाद हरपाल ने पैकेट के अंदर मिले छोटे खिलौने को आग में फेंक दिया, जिसके बाद अचानक विस्फोट हो गया. यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि वह सीधे बच्चे की आंख में लगा, जिससे आंख की पुतली पूरी तरह से फट गई.

बच्चे को तुरंत टिटिलागढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पुष्टि की कि आंख को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा है और आंख को बचाया नहीं जा सकता है.

घटना के बाद बच्चे के माता-पिता ने टिटिलागढ़ पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया कि स्नैक पैकेट में शामिल खिलौना बेहद खतरनाक था. साथ ही उन्‍होंने उत्पाद पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है.

बिस्किट खरीदने के लिए पैसे दिए थे, चिप्‍स खरीद लाया

भानुमती हरपाल ने रोते हुए कहा कि उनका बेटा पूरी तरह बर्बाद हो गया है. उन्होंने बताया कि उन्होंने बेटे को बिस्किट खरीदने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन वह चिप्स का पैकेट खरीद लाया. मां के मुताबिक, अगर उनका बेटा जन्म से दृष्टिहीन होता तो शायद दर्द कम होता, लेकिन इतने सालों तक पालने-पोसने के बाद अचानक उसकी आंख चली जाना उनके लिए असहनीय है.

साथ ही निर्माता कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अपने घायल बच्चे के लिए तत्काल मुआवजे की भी मांग की. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.