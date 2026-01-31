ओडिशा : तेज रफ्तार ट्रक ने 3 बाइक को रौंदा, 5 लोगों की मौत, 8 की हालत गंभीर

ओडिशा के गंजाम जिले के ब्रह्मपुर शहर में रहामपुर इलाके के हलदीयापदर स्क्वायर पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने तीन मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी, जिसमें पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

बेहद भयावह था हादसा

घटना के बाद मौके पर अफरा‑तफरी मच गई. सड़क पर शव बिखरे पड़े थे और यातायात पूरी तरह ठप हो गया. हादसा इतना भयावह था कि कुछ पीड़ितों को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उनके सिर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए. खबरों के मुताबिक, ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग पर गलत दिशा में चल रहा था. इसी दौरान उसने कई दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी.

तीन बाइक को कुचला, 5 की मौत

बताया जा रहा है कि ट्रक ने कम से कम तीन मोटरसाइकिलों को रौंद दिया, जिससे पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.हादसे में गंभीर रूप से घायल आठ लोगों को इलाज के लिए एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है.

सड़कों पर फंसे रहे वाहन

खबर लिखे जाने तक मृतकों के शव सड़क पर ही पड़े हुए थे, जिसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के उस हिस्से में भारी यातायात जाम लग गया. पुलिस द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयासों के बावजूद वाहन देर तक फंसे रहे. सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे.

हादसे की जांच शुरू

मृतकों की पहचान करने और घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि हादसे के समय ट्रक चालक को मौके पर ही हिरासत में लिया गया या नहीं. सूत्रों के अनुसार, जिला कलेक्टर भी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटनास्थल पर रवाना हो गए थे.