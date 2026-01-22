दो अलग-अलग हादसे और 4 की मौत... तेज रफ्तार थार फिर बनी 'कातिल'

तेज रफ्तार थार एक बार फिर कातिल बन गई है. ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और उसके आसपास के इलाकों में महज 24 घंटे के भीतर थार से जुड़ी दो अलग-अलग दुर्घटनाओं में 4 लोगों की जान चली गई. पहली घटना में एक तेज रफ्तार थार सड़क पर खड़ी ट्रॉलर ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई, जिससे 3 युवकों की मौत हो गई. वहीं, दूसरी दुर्घटना में एक और तेज रफ्तार थार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक चला रहे युवक की मौत हो गई.

100 किमी की रफ्तार से चल रही थी थार

पहली दुर्घटना बुधवार रात इंफो वैली पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिटापल्ली चौक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर हुई. सूत्रों ने बताया कि हाइवे पर खड़ी एक ट्रॉलर ट्रक के पिछले हिस्से से एक तेज रफ्तार थार आकर टकरा गई. इस दुर्घटना में तीन युवकों की मौत हो गई. तीनों की उम्र 20 साल के आसपास थी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि थार के परखच्चे उड़ गए.

बचावकर्मियों की टीम ने हाइड्रोलिक कटर से थार सवार युवकों को बाहर निकाला. दो की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. थार में चौथा युवक भी था, जो गंभीर रूप से घायल हो गया है. बताया जा रहा है कि ये दुर्घटना रात 9 बजे के बाद हुई.

बाइक सवार को घसीटते हुए ले गई थार

इससे कुछ ही घंटे पहले मंगलवार रात करीब 11:40 बजे कैपिटल हॉस्पिटल स्क्वायर के पास एक थार ने बुलेट मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे 18 साल के राजा पेदिनी की मौके पर ही मौत हो गई. टक्कर के बाद थार कुछ दूर तक मोटरसाइकिल को घसीटती हुई ले गई. राजा को भी पहियों के नीचे कुचल दिया. बाइक सवार दो लोग- अभिमन्यु चंपाती और गणेश साहू गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए एम्स भुवनेश्वर में भर्ती कराया गया है.

बताया जा रहा है कि ये थार प्रद्युम्न बिस्वाल नाम के ठेकेदार के नाम पर रजिस्टर्ड है. दुर्घटना के बाद वह फरार हो गया, जबकि इस थार में सवार शुभम कुमार दास को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. शुभम ने दावा किया है कि दुर्घटना के समय बिस्वाल गाड़ी चला रहा था.