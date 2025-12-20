हिजाब विवाद: पटना में दिनभर चला इंतजार, नुसरत ज्वाइन करने नहीं पहुंचीं, सीनियर डॉक्टर ने बताई वजह

बिहार में हिजाब प्रकरण से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है. डॉक्टर नुसरत परवीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) पटना सदर, सबलपुर नहीं पहुंचीं. उम्मीद थी कि नुसरत आज जॉइन करेंगी और चल रहे विवाद पर विराम लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आज PHC सबलपुर में नुसरत परवीण का एलॉटमेंट तय था, लेकिन वह निर्धारित समय तक केंद्र पर नहीं पहुंचीं.

नुसरत ने नहीं किया जॉइन

PHC पटना सदर, सबलपुर में तैनात डॉ. विजय ने बताया कि सुबह 5 से 6 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है. जिन लोगों ने ज्वाइन किया, उनका लैटर सिविल सर्जन कार्यालय से आ चुका था… यह पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है. नुसरत परवीण का नाम भी लिस्ट में है, लेकिन अब तक उनका लेटर PHC नहीं पहुंचा है. मुझे जानकारी नहीं है कि वह आज ज्वाइन करेंगी या नहीं.

सबलपुर PHC पटना सदर के Dr विजय ने कहा, "सुबह 5-6 लोगों ने ज्वाइन किया, सिविल सर्जन से लेटर पहले ही आ चुका था. यह प्रक्रिया का हिस्सा है. नुसरत का नाम लिस्ट में है, लेकिन लेटर अब तक नहीं पहुंचा. मुझे जानकारी नहीं कि वह जॉइन करेगी या नहीं"#Bihar

कैसे चर्चा में आईं नुसरत

बिहार के CM नीतीश कुमार की ओर से एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आयुष चिकित्सक नुसरत परवीन का हिजाब खींचने का वीडियो वायरल होने के बाद, यह चर्चा तेज थी कि वह अपमानित महसूस कर रही हैं और नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

कहां से शुरू हुआ विवाद

बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1283 आयुष डॉक्टरों (आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक और यूनानी) को नियुक्ति पत्र दिया. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ-साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय पहुंचे थे.

इस दौरान जब एक-एक कर नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को नियुक्त पत्र सौंपा जा रहा था, तभी महिला डॉक्टर नुसरत परवीण का भी नंबर आया. नुसरत परवीण ने अपने चेहरे पर हिजाब लगा रखा था. महिला डॉक्टर नुसरत परवीण वहां पहुंची तो पहले नीतीश कुमार ने उन्हें नियुक्त पत्र दिया. फिर नीतीश कुमार ने महिला डॉक्टर से कहा ये क्या लगाए हो और उनका हिजाब खींच दिया, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ विपक्षी नेताओं के निशाने पर CM नीतीश आ गए.

झारखंड सरकार ने दिया नौकरी का ऑफर

बता दें कि इस बीच नुसरत परवीन को झारखंड सरकार ने नौकरी का ऑफर तक दे दिया है. झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने नुसरत को 3 लाख रुपये प्रतिमाह की नौकरी का ऑफर दिया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि यहां महिलाओं का पूरा सम्‍मान किया जाता है. बिहार में महिला डॉक्टर डॉ. नुसरत परवीन के साथ हुई अमानवीय और शर्मनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है. हिजाब खींचना सिर्फ एक महिला का नहीं, संविधान और इंसानियत का अपमान है.

डॉ. नुसरत पिछले चार दिनों से कॉलेज नहीं गईं

नुसरत परवीन के हिजाब से संबंधित इस घटना ने देश में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है, जिसमें विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री पर एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का अपमान करने का आरोप लगाया है. पटना के सरकारी तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर (डॉ.) मोहम्मद महफूजुर रहमान ने बताया कि डॉ. नुसरत ने अपनी करीबी दोस्त बिलकिस से बात की थी और कहा था कि इस मामले को बेवजह बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है. सरकारी तिब्बी कॉलेज की स्नातकोत्तर छात्रा डॉ. नुसरत पिछले चार दिनों से कॉलेज नहीं आईं, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि वे इस घटना से भावनात्मक रूप से आहत हुई हैं.

