नीतीश ने अब ये क्या कर दिया, मंच पर मुस्लिम महिला डॉक्टर का खींचा हिजाब, VIDEO वायरल

बिहार सीएम नीतीश कुमार सोमवार को पटना में आयोजित नियुक्त पत्र वितरण समारोह में एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींचते दिखे. यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है.

नीतीश ने अब ये क्या कर दिया, मंच पर मुस्लिम महिला डॉक्टर का खींचा हिजाब, VIDEO वायरल
नियुक्ति पत्र देते हुए मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींचने लगे नीतीश कुमार.
  • बिहार CM नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे सार्वजनिक मंच पर एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचते दिखे.
  • वीडियो पटना में आयोजित एक कार्यक्रम का है जहां नीतीश कुमार ने 1283 आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित किया.
  • महिला डॉक्टर नुसरत प्रवीण ने हिजाब पहना हुआ था, जिसे नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देते समय खींच दिया.
पटना:

Nitish Kumar Viral Video: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में नीतीश कुमार सार्वजनिक मंच पर एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब खींचते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आते ही कई  लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है. RJD ने भी वीडियो पोस्ट करते हुए सवाल उठाया है. RJD ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा- यह क्या हो गया है नीतीश जी को? मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है या नीतीश बाबू अब 100% संघी हो चुके हैं?

पहले देखें वायरल हो रहा वीडियो

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नियुक्ति पत्र देते समय सीएम नीतीश कुमार एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब खींच रहे हैं. इस दौरान मंच पर मौजूद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश की लेकिन तब तक देर हो चुका था, नीतीश कुमार महिला डॉक्टर हिजाब खीच चुके थे. 

कहां का है ये वीडियो

यह वीडियो सोमवार को बिहार की राजधानी पटना का है. जहां आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1283 आयुष डॉक्टरों (आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक और यूनानी) को नियुक्ति पत्र दिया. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ-साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय पहुंचे थे. 

मुस्लिम महिला डॉक्टर का नीतीश ने खींचा हिजाब

इस दौरान जब एक-एक कर नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को नियुक्त पत्र सौंपा जा रहा था, तभी महिला डॉक्टर नुसरत प्रवीण का भी नंबर आया. नुसरत प्रवीण ने अपने चेहरे पर हिजाब लगा रखा था. महिला डॉक्टर नुसरत प्रवीण वहां पहुंची तो पहले नीतीश कुमार ने उन्हें नियुक्त पत्र दिया. फिर नीतीश कुमार ने महिला डॉक्टर से कहा ये क्या लगाए हो और उनका हिजाब खींच दिया. 

